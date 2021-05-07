«В Камбоджу езжу как на дачу»: пожарный из Ижевска пережил коронавирус на другом конце света

Андрею Ширяеву 58 лет

«Путешествовать – это мечта детства» – ижевчанин Андрей Ширяев побывал в более чем 40 странах мира. Ему 58 лет, он пожарный на пенсии. Мужчина рассказал «Комсомолке», как очутился в Камбоджи, что там делал целый год и почему совсем не скучал по жене.

Первое самостоятельное путешествие – в Непал

«Кто-то копит на машину, кто-то на огород, кто-то на квартиру, а я на путешествия», – Андрей с детства мечтал о поездках в дальние страны. Хотел знакомиться с культурой других народов, узнавать, как живут люди в другой части света, любоваться природой и ходить в горы.

Андрей с детства мечтал путешествовать. Фото предоставлено героем

Сначала походы, поездки в командировки и по турпутевкам в Румынию, Афганистан, Финляндию, Швецию… А потом решил путешествовать самостоятельно.

«Хотел в Индию, но побоялся – все-таки большая страна со своими особенностями. Поехал в Непал. Там горы, которые я обожаю. Да и страна поменьше, там легче понять, привыкнуть, акклиматизироваться и посмотреть дальше, стоит ли так путешествовать», – вспоминает Андрей.

Вместе с женой Любовью он пробыл в Непале целый месяц. Это было в 2010 году. Кроме осмотра достопримечательностей и старинных строений в столице Непала Катманду, они решили сходить в трекинговый поход вокруг Аннапурны (это горный массив в Гималаях. – Прим. ред.). Ушло на это 2 недели.

«Перенесли очень сложно. На уровне 3,5 тысяч метров у жены началась горная болезнь, у меня на 4,5 тысячах. Конечно, мы взяли с собой препараты. И все же страх, что мы можем не дойти, был. Ведь ежегодно там погибают несколько десятков человек. Но все, кто любит горы, мечтают там побывать, поэтому мы рискнули!» – рассказывает Андрей «Комсомолке».

Люба, как рассказывает Андрей, сначала пожалела, что ввязалась в эту авантюру. Но изменила свое отношение – чем дальше, тем больше это затягивает.

«Когда мы начали спускаться, она сказала, что готова еще раз все это пройти и испытать то, что было. Сейчас ее любимые фильмы именно про горы».

В Африке украли рюкзак со всеми вещами

Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Гонконг, Монголия, Китай, Греция, Египет, Судан, Эфиопия, Мадагаскар, Кения, Танзания, Замбия, Намибия, ЮАР, ОАЭ, Мумбаи – список стран, где побывал Андрей, можно продолжать и продолжать. Теперь он путешествует один.

Ижевчанин побывал в более чем 40 странах мира. Фото предоставлено героем

«Жена просто бы не смогла все это вытерпеть. Одно дело, когда все идет по плану, а другое – непредвиденные случаи во время долгих путешествий».

Кстати, Андрей говорит, что эксцессов в его многочисленных поездках было мало. У него всего пару раз воровали вещи.

«В Африке украли рюкзак со всеми вещами. Хорошо, что документы и деньги лежали в маленькой сумочке, которая всегда со мной. Остался в пляжных тапочках, легких штанах и майке. Помогли друзья – кто рюкзак подарил, кто одежду и обувь. Еще один раз в Лаосе мальчишка подбежал сзади, выхватил телефон из открытой сумочки и ускакал – прямо, как обезьяна. Я попытался его догнать, но все бесполезно было».

Активно путешествовал Андрей и по России. Например, работал волонтером на Камчатке.

«В заповеднике, в который можно попасть только на вертолете, расчищал туристические тропы. Жили в специальных вагончиках. Просыпаешься утром, подходишь к окошку, а там на расстоянии 3 метров медведица с медвежатами, смотрят на тебя, разглядывают. Конечно, страшно было. На рожон не лезли, боялись, с нами всегда были егеря с оружием. Когда мы уже оттуда улетел, узнали, что одного молодого волонтера медведи разодрали – он оказался рядом с ними около реки с рыбой, животные приняли его за конкурента».

Застрял в Камбодже на 1 год

Андрей не скучал в Камбоджи. Фото предоставлено героем

«У меня много друзей по миру. И все хотят повидаться. И я по возможности приезжаю к ним. В начале 2020 года я сначала погостил у товарища на севере Таиланда, потом поехал в Лаос. Последней точкой той поездки должна была стать Камбоджа. Но никто и в страшном сне не мог представить, что – раз – и весь мир остановится, все закроется, самолеты перестанут летать. Ведь никто этот вирус не воспринимал всерьез», – рассказывает мужчина. В итоге из-за пандемии коронавируса и закрытия границ он прожил в Камбодже почти год.

Все это время Андрей жил в гостинице у своего друга в городе Сиемриап.

«Он понимал мое положение и предлагал жить бесплатно. Но я все равно платил ему – хоть и по самому минимуму – 70 долларов месяц. Не работал, жил на свою пенсию, плюс использовал резервные сбережения», – ижевчанин рассказывает, что помогал своим друзьям на ферме, ухаживал за животными, участвовал в строительстве.

А еще путешествовал по стране на машине. Объездил все храмы, но больше всего ему запомнилась река Меконг.

«Там такой рельеф местности, такие перепады с маленькими водопадами – завораживающее место».

В Камбоджу, как на дачу

За год мужчина объездил всю страну. Фото предоставлено героем

Кстати, ижевчанин в Камбодже уже седьмой раз.

«Там до такой степени все знакомое и родное, что Камбоджа – это уже как Ижевск, как Удмуртия. Я облазил сверху донизу Ангкор-Ват (знаменитый храмовый комплекс цивилизации кхмеров. – Прим. ред.). У меня уже там есть личный велосипед. В общем, как на дачу туда езжу и чувствую себя, как дома», – улыбается Андрей.

В Камбоджи Андрей уже 7 раз

Многие в Сиемриапе уже узнают Андрея. В основном разговаривают с ним по-английски.

«Сначала они обращались ко мне «сэр, мистер». А потом, когда с ними уже познакомишься, посидишь и выпьешь пива, привыкают и называют Андрей. Я у них местному диалекту учусь, а они у меня русским словам. То, что им нравится, быстро запоминают. Путина знают, уважают его. Он для них он авторитет, потому что Россия – мощное государство».

Говорит, по родным не скучал.

«Мы каждый день общались с женой по ватсапу. Такое ощущение было, что она в соседней комнате, за стенкой просто была».

Ел кошек и крыс

Попробовать что-то необычное в другой стране - обязательный пункт в программе

Обязательный пункт в путешествиях – дегустация блюд национальной кухни. Андрей пробовал мясо акулы, собаки, кошки, мышей, крыс, разных кузнечиков, тарантулов.

«В Африке крокодилье мясо ел – один в один как куриная грудка, а стоит в 30 раз дороже. Кошка на вкус тоже похожа на курицу. Если вам закрыть глаза и дать попробовать ее приготовленную, вы ни за что не догадаетесь, что едите кошку».

В Камбоджи Андрей попробовал змей – говорит, вкусные, но очень дорогие.

«Здесь очень любят морскую живность, морских гадов. Мне тоже они по вкусу. А еще здесь не сядут есть, если не будет специй. Особенно любят красный перец чили. Острый до ужаса, а они могут просто так его есть, как бананчик», – говорит Андрей.

Удивил салют на 40 минут

В Камбоджи ижевчанин чувствует себя, как дома

По словам Андрея, в Камбодже много бедных людей. Средняя зарплата – 150-200 долларов. 300 получают уже врачи и специалисты.

«У меня был шок, когда в Новый год смотрел салют, который запускали с 7 мест целых 40 минут! Там такая красота, что московские фейерверки для меня теперь ни о чем! Вот тебе и бедные! Специально поинтересовался, откуда такие деньги. Все просто – они живут за счет туризма. Так, в сезон номер в отеле там стоит 200 долларов в сутки».

Рядом Таиланд, Корея, поэтому и современной техники там намного больше.

«Да, бедных больше, но люди живут лучше, чем у нас. Они счастливые. По моим наблюдениям, 95% людей здесь спокойные, приветливые и добродушные. Много пожилых европейцев, которые на пенсии перебираются сюда на ПМЖ. Заводят себе жен и живут припеваючи».

Камбоджа считается одной из самых безопасных стран.

«Хоть ты ночью один ходи, ничего не случится. Если, конечно, сам не спровоцируешь – например, не будешь спать с открытым кошельком, полным деньгами.

Год без коронавируса

Андрей - пожарный на пенсии

В Камбодже ситуация с коронавирусом в прошлом году считалась одной из самых лучших – было зафиксировано всего несколько случаев. Поэтому ни о какой панике речи не шло: никто не ходил в масках, не вспоминал о болезни, все было спокойно.

«А вот сейчас там сложное положение. Они шокированы и напуганы, как все в начале пандемии», – уверяет Андрей. Ему повезло уехать из страны до этой вспышки. В консульстве рассказали, как это можно сделать – прямые рейсы были отменены, поэтому пришлось лететь сначала до Южной Кореи, а потом до Москвы.

«Если раньше билет стоил 10 тысяч рублей, то сейчас я добрался до дома за 105 тысяч! Рейсы только коммерческие и приходится в обязательном порядке выкупать в самолете 5 лишних мест рядом с собой».

Андрей провел в Камбоджи год из-за коронавируса

После возвращения на родину Андрей сразу задумался о следующих путешествиях.

«Пока не знаю, куда поеду – из-за закрытия границ все неопределенно. Друзья зовут в Канаду, в Америку. Хочу побывать в Южной Америке. Но здесь у нас есть что посмотреть. Я был на Чукотке, Сахалине, на Курильских островах – очень красивые и интересные места. По России тоже можно путешествовать!».

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