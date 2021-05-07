Утро в Ижевске: новая реклама с Алиной Загитовой, салют на 9 Мая и дело 44-летнего экстремиста

Салют на День Победы станет завершением разнообразной дневной программы праздничных мероприятий

Доброе утро, любимый город! На календаре пятница, 7 мая. Долгожданное тепло до +22°С, практически безоблачное небо и легкий освежающий ветерок ждут нас сегодня на улице! Пока вы строите планы на праздничные дни, предлагаем узнать главные новости республики, о которых точно будут говорить.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Жители Удмуртии смогут бесплатно провозить спортинвентарь в пригородных поездах с 15 мая

- Четыре кладбища в Ижевске обработали от клещей

- Юные робототехники из Дворец детского творчества в Ижевске представят свои изобретения на международном уровне

- 53-летняя повар детского сада в Ижевске перевела мошенникам более 110 тысяч рублей

- Обработка парка Кирова от клещей и грызунов началась в Ижевске 5 мая

- В Ижевске откроется «Школа удмуртского тиктокера»

- Пять виртуальных «классов» создадут в Ижевске

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил тротуары в городе на прогулке с коляской

- В апреле в Удмуртии зафиксировали несколько погодных рекордов

- 33-летняя девушка из Ижевска борется за звание «Мисс Maxim»

- 27-метровое колесо в парке Кирова в Ижевске заработает 7 мая

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Видеть только лучшее»

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Наша землячка, олимпийская чемпионка Алина Загитова не перестает радовать новостями. Еще недавно мы радовались видеозаписи, на которой фигуристка повторяет свой танец шестилетней давности, а сегодня приятно поражаемся словам, которые она произнесла для кампании бренда Puma («Пума»). Чем спортсменка гордится больше всего, читайте по ссылке.

Продолжение «дела упавшей части лоджии»

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Днем, 5 мая, в Сарапуле металлическая решетка с лоджии на первом этаже упала на двух мальчиков 9 и 10 лет. Сарапульским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Удмуртии было возбуждено уголовное дело. Вчера стало известно, что к расследованию подключилась прокуратура. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Реальный срок за призыв в интернете

Мужчина признал свою вину Фото: canva.com

44-летний житель Удмуртии призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов власти, в том числе путем сожжения чиновников. Какой суд вынес приговор, читайте по ссылке.

Салют на День Победы

Где и когда будет можно посмотреть праздничный салют? Фото: canva.com

Пожалуй, самое красочное событие, которое ждут многие на каждый праздник – салют. «Комсомолка» узнала, где его можно будет увидеть и в какое время он начнется. Подробности ждут вас по ссылке.

Желаем замечательных праздничных дней!