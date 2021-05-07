Продюсер фильма «Чайковский - Русский гений» Михаил Ананьев: «Домыслов в фильме нет»

25 апреля в Удмуртии состоялось открытие выставки «За кадром», посвященной съемкам фильма «Чайковский. Русский гений» Фото: пресс-служба музея П.И. Чайковского

7 мая 1840 года родился великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. В день его рождения должен состояться премьерный показ фильма «Чайковский. Русский гений», работу над которым вела лауреат ТЭФИ Елена Васюкова. Подробнее о фильме рассказал сценарист и продюсер фильма Михаил Ананьев.

НИКАКИХ ДОМЫСЛОВ

Идея снять кино о великом композиторе пришла пять лет назад. А сами съемки – растянулись примерно на два года. Даже во время самоизоляции в 2020 году работы продолжались – правда, онлайн. В ленте снимаются как известные на всю страну актеры (Лариса Лужина, Дарья Повереннова, Авангард Леонтьев, так и местные знаменитости. Например, отца композитора – Илью Петровича Чайковского – играет заслуженный артист Удмуртии Игорь Моисеев.

События в фильме начинают разворачиваться за семь лет до рождения Чайковского и завершаются в 1983 году, в день похорон композитора. Картина захватывает самые знаковые сцены, раскрывающие характер Петра Ильича. При этом о герое рассказывают его друзья, близкие и родные - словом те, кто был рядом с ним. Создатели фильма подчеркивают - ни одного домысла в картине нет.

Создателем картины является московская кинокомпания «М ФИЛЬМ», а инициатором - министерство культуры Удмуртии Фото: пресс-служба музея П.И. Чайковского

«Документальный момент заключается в том, что, когда я писал сценарий, я ничего от себя не придумывал, а использовал архивные источники. Никаких оценок и домыслов. В основе сценария исключительно документы эпохи, письма и воспоминания Чайковского, его близких и знакомых», - отмечает Михаил Ананьев.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЗНИ

Сам фильм, по словам создателей, будет документально-игровым. При этом основная часть картины будет художественной.

«Часто бывает так, что люди рассказывают о том или ином человеке или событии по-разному. Поэтому складывается противоречивая картина. Что-то о Чайковском его брат Модест писал так, а скажем его издатель Юргенсон иначе. Что-то сам Чайковский писал своему брату Анатолию так, а своей меценатке фон Мекк он писал иначе. Из этого и складывается противоречивый портрет. Те люди, которые о нем рассказывали могли что-то домыслить. Модест мог верить в то что писал, а на самом деле чего-то могло и не быть. Но они это говорили, они оставили свидетельства на бумаге. Мы их воспоминания скомпоновали в фильм, и мы верим им. Если даже те, кто изучал Чайковского скажут, что вот здесь Модест был не прав. Это был не прав Модест. Перед нами стояла задача рассказать о том живом Чайковском, которого знали его современники», - отмечает Михаил Ананьев.

При подготовке фильма создатели обращались к книгам, к дневникам Чайковского, изучали его письма, воспоминания близких. Работы велись в Клину и Воткинске.

«Наш фильм настолько красиво снят операторски и настолько сделан интересно режиссёрски, что я не могу назвать его просто документальным фильмом с реконструкцией жизни Чайковского», - отмечает Ананьев.

На открытие приехали создатели фильма - продюсер и сценарист Михаил Ананьев и режиссер Елена Васюкова Фото: пресс-служба музея П.И. Чайковского

ПРИВЛЕЧЬ ИНТЕРЕС

По словам сценариста, команде хотелось, чтобы композитор предстал не просто как музыкант. Заинтересовал зрителя сначала как живой человек.

«Наш фильм высветит какие-то вопросы, которые в общем-то и так известны. Но, слава Богу, в нем не будет сплетен никаких, не будет мистических историй и заговоров. Будут только рассказы современников Чайковского. Если после просмотра, вам захочется узнать о нем побольше, то добро пожаловать. Я буду только очень рад, если мы распалим ваш интерес к жизни и творчеству композитора».

Благодарим за представленную информацию музей П.И. Чайковского.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Счастье в подарок: ижевчанин собирает велосипеды и бесплатно отдает их детям

Когда откроют школу на Берша и где появятся новые парковки: глава Устиновского района ответил на вопросы ижевчан