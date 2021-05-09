«Стихи победы»: ижевчане читают стихи великих поэтов о войне

Слушателем предлагалось прочитать на камеру или записать голосовым сообщением, как они читают стихи великих поэтов о войне Фото: Архив «КП» в Ижевске

К празднованию дня победы в Великой Отечественной войне радио «Комсомольская правда — Ижевск» объявила о конкурсе «Стихи победы» . Слушателем предлагалось прочитать на камеру или записать голосовым сообщением, как они читают стихи великих поэтов о войне. За две недели в редакцию пришло более 30 видео- и аудио роликов, которые до сегодняшнего дня ежедневно звучали в эфире радиостанции. А лучших чтецов мы пригласили на праздничный прямой эфир. Убедитесь сами, насколько трогательно и чувственно у ижевчан отзывается эта победа в сердце.

Особо приятно, когда на конкурс присылают стихи дети. Это значит они помнят, они знают, они гордятся историей нашей страны. Несмотря на свой юный возраст, участница Александра Бердникова прочитала взрослый и серьезный стих «Старый фильм» С.Самушенкова. Александра не только без запинки прочитала строки поэта, но и умело воспользовалась навыками актерского мастерства.

В конкурсе приняли участие и взрослые. Самый первый стих, поступивший в редакцию, был от нашего слушателя Артема Князева. На видео участник читает стихи Игоря Карпова «Мальчики». Как поделился Артем, к сожалению, у его семьи нет данных о родственниках, принявших участие в годы войны. Известно только, что ранние годы детства его бабушки пришлись на начало этого периода.

Самый сложный и самый длинный стих прочитала Злата Тылибцева. Девочка учится в первом классе, но такое пронзительное произведение звучит из её уст как от взрослой. На видео Злата читает «Балладу о матери» Ольга Киевской.

Юные защитники родины, ученики первого класса 84 школы прислали ролик с песней! Весь класс в красивой синей форме исполняет песню «Первым делом самолёты».

А самый юный участник конкурса — 3-летний Глеб Швецов. Поражает не только, что чтец ещё совсем малыш. А что он читает стихи своей бабушки, Алевтины Швецовой. Мальчик совсем не волнуются и вживается в роль своего героя.

Редакция радио «Комсомольская правда — Ижевск» благодарит всех слушателей и участников конкурса за творчество, память и неравнодушие к истории страны. С праздником, с Днём победы!

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