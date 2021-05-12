Утро в Ижевске: усиление мер безопасности в школах после стрельбы, убийство учительницы и ограничение движения на ул. Горького на месяц

Рассказываем о главных новостях и событиях Удмуртии за последние сутки Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск. Неделя началась горячо - по прогнозам синоптиков, аномальная жара в столице Удмуртии продлится всю неделю. Обещают до +30. Настроиться на продуктивный рабочий день трудно, поэтому предлагаем начать с утренней подборки главных и интересных событий города.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Две пенсионерки скончались от коронавируса в Удмуртии 11 мая

- На восстановление лесов в Удмуртии потратят 40,9 миллионов рублей в 2021 году

- Спортсмен из Ижевске выиграл путевку на чемпионат мира по кикбоксингу

- Фотофакт: желающие сдать клещей жители Ижевска выстроились в очередь у Центра гигиены и эпидемиологии

- Пьяного подростка увезли в больницу с Ижевского пруда 10 мая

- Фотофакт: третий ежегодный слет любителей ретро автомобилей прошел на набережной Ижевского пруда 10 мая

- 36 ДТП с пострадавшими на дорогах Удмуртии произошли за майские праздники

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В школах Удмуртии проведут профилактические мероприятия, Фото: freepik.com

11 мая утром в школе в Казани прошла стрельба. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел оперативное совещание по усилению мер безопасности в школах региона. Также сегодня в Ижевске пройду тренировочные учения по эвакуации, инструктажи с персоналом учебных заведений и проверка камер видеонаблюдения.

УБИЙСТВО УЧИТЕЛЬНИЦЫ

В убийстве подозревают бывшего ученика женщины, Фото: pixabay.com

Тело пожилой женщины было обнаружено неделю назад, 6 мая. В совершении преступления подозревают её бывшего ученика. Зачем молодой человек убил женщину?

ЕЩЁ ОДНО НОВОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Когда заработает новое колесо обозрения? Фото: Архив КП

Три новых аттракциона появились в Парке Космонавтов в Ижевске. Среди них 15-метровое колесо обозрения. Какие ещё новые развлечения появились в парке и когда они заработают?

ПЕРЕКРЫТИЕ УЛ. ГОРЬКОГО

Дорогу перекроют на месяц, Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Движение на участке от Бородина до Стыценко будет ограничен до 11 июня. Кроме того, временно перенесли контактную сеть для троллейбусов 6 и 9 маршрутов. На участке будет проходить ремонт теплосетей.