Утро в Ижевске: выпавший из окна ижевчанин, нашествие клещей и учебные эвакуации в школах

Рассказываем о главных событиях минувшего дня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 13 мая. Сегодня днем будет жарко – до +30°С. Осадков не ожидается. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Кириленко, Загитова, Кулакова: ТОП олимпийских чемпионов и призеров из Удмуртии

- Для привитых от коронавируса жителей Удмуртии могут ввести бонусы на транспорт

- Видео: житель Ижевска вытаскивает из пруда пьяного подростка

- Девять детей выпали из окон домов в 2020 году в Удмуртии

- Население Удмуртии сократилось за первый квартал 2021 года почти на 2 тысячи человек

- Дачные маршруты в Ижевске 2021: расписание автобусов в этом летнем сезоне

- Почти 190 жителей Удмуртии оштрафовали за нарушение противопожарного режима

А теперь к главным новостям:

ИЖЕВЧАНИН ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

По словам прохожих, погибший снимал в пятиэтажке квартиру Фото: Архив КП

Вечером 12 мая на улице Авангардной в Ижевске погиб мужчина. Мужчину заметили висящим в окне пятого этажа головой вниз. Ему попытались помочь, но он дернулся и выпал. При падении он пробил ногами крышу входной группы на первом этаже и застрял.

ЭВАКУАЦИИ В ШКОЛАХ

Об усилении мер безопасности в школах Ижевска ранее сообщил Глава Удмуртии, Фото: freepik.com

После трагедии в казанской школе в школах Ижевска начнутся профилактические мероприятия. Пропускной режим будет взят на особый контроль. С персоналом образовательных учреждений проведут дополнительный инструктаж, а с детьми – тренировки по эвакуации.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ

В Удмуртии активизировались клещи Фото: pixabay.com

В Ижевске все больше людей жалуются на присасывания клещей. «Комсомолка» разобралась, что делать, если укусил клещ, и во сколько обойдется исследование паразита на инфекции.

НАЧАЛО РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Работы по благоустройству более 40 общественных пространств и дворов стартовали в Удмуртии

В Удмуртии подрядчики вышли на работы по благоустройству 25 общественных территорий и 16 дворов. Пользуясь хорошей погодой, строители стараются успеть как можно больше. Уже стартовали работы на Центральной площади, Заречном сквере и на территории Дворца детского (юношеского) творчества.

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