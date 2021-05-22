Недостаток финансирования и инициативы: с какими проблемами сталкивается патриотическое воспитание в Ижевске

В Ижевске обсудили, как вырастить детей настоящими патриотами Фото: Диля Ахмадишина

В апреле в Ижевске прошло выездное заседание городской Общественной палаты, посвященное такой важной теме, как патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Встреча общественников с представителями городских и республиканских властей состоялась в Ижевском финансово-юридическом колледже, где вот уже пять лет успешно работает военно-патриотический клуб «Защита».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Ежегодно в Ижевске проводятся мероприятия городского и республиканского значения, имеющие патриотическую направленность. Наверное, самыми яркими ближайшими примерами являются майские праздники и годовщина получения Ижевском звания Города трудовой доблести, для которых разработаны обширные культурно-массовые программы, ориентированные на ветеранов, молодежь, и родителей подрастающего поколения.

На заседании присутствовали представители властей и общественников Фото: Амир Закиров

Большая работа ведется и в образовательных организациях. Как рассказала Наталья Перевощикова, начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Удмуртии, в центрах патриотического воспитания реализуется множество программ дополнительного образования. Для ребят помладше организуются профильные смены в лагерях, краеведческие мероприятия и конкурсы школьных музеев. К воспитанию молодежи активно подключаются колледжи. Например, в строительном техникуме уже давно функционирует центр патриотического воспитания «Ожгарчи», на базе которого республика собирается открыть ресурсный центр для распространения накопленного опыта на учреждения всей Удмуртии. Другой удачный пример – военно-патриотический клуб «Защита» в Ижевском финансово-юридическом колледже, за пять лет подготовивший более 300 курсантов.

А еще огромная доля активности приходится на долю некоммерческих патриотических объединений, которых только в Ижевске насчитывается более 30.

У военно-патриотического клуба «Защита» ест свой музей Фото: Амир Закиров

«Я очень горд и счастлив, что в нашем городе есть эти люди, что они живут здесь и работают в этом направлении. Мне кажется, это несравнимо ни с одним регионом России. Боевое братство, возрождающийся клуб юных моряков, чернобыльцы, десантники, пограничники, казаки – это тот основной костяк, который нацелен своими программами на подрастающее поколение», – отметил замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА

К сожалению, несмотря на огромный потенциал патриотических организаций Ижевска и Удмуртии, а также желание властей воспитывать в подрастающем поколении любовь к Родине и стремление ее защищать, проблем, связанных с реализацией этих программ, остается достаточно много. И одной из основных является высокая конкуренция на информационном пространстве с более популярными среди молодежи направлениями.

«Можно с уверенностью сказать, что в Удмуртии создана развитая система патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, включающее десятки военно-патриотических клубов и объединений. <…> Вместе с тем система патриотического воспитания сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Значительная часть молодежи злоупотребляет компьютерными играми, чрезмерно увлекается социальными сетями и другими видами нездоровой активности», - говорит Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты Удмуртии.

Кадеты на Центральной площади Ижевска Фото: Архив КП

В развитие и поощрение этой активности корпорации вкладывают миллионы рублей, тогда как патриотическое воспитание подрастающего поколения, за исключением крупных городских и республиканских мероприятий, держится по большей части на энтузиазме неравнодушных людей. Но этого мало, для воспитания детей и подростков необходима достойная материально-техническая база. Сейчас, по признанию военно-патриотических объединений, она находится в достаточно плачевном состоянии, а финансирование с каждым годом продолжает сокращаться, несмотря на рост количества мероприятий.

«НА УРОВНЕ ГРОМКИХ СЛОВ И ЛОЗУНГОВ»

Как рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска Андрей Васюков, на реализацию муниципальной программы патриотического воспитания граждан в 2018 году было выделено 870 тыс. рублей, и на эти средства было проведено 100 мероприятий. В 2019 году на проведение 103 мероприятий выделили в два раза меньше средств – 356 тыс. рублей. В 2020 году финансирование 105 мероприятий составило всего 237 тыс. рублей.

Финансирование патриотических мероприятий уменьшается Фото: Амир Закиров

«О патриотизме сейчас много говорят. Но, к сожалению, он часто и остается только на уровне громких слов и лозунгов. А это, на мой взгляд, в первую очередь реальные дела, инициативы, проекты. Все то, что делает жизнь людей в нашей стране лучше, развивает культуру, популяризирует историю и традиции. В Ижевске 32 НКО патриотической направленности. Планов и проектов у общественников много, а вот с возможностями по их реализации все намного хуже. К примеру, в бюджете города на 2021 год заложено 158 тысяч рублей на 107 мероприятий. Сколько приходится на каждое – посчитать несложно. Можно ли на полторы тысячи организовать и провести что-то стоящее – вопрос риторический», – отмечает председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Недостаток средств возмещают всеми возможными способами: участием в государственных конкурсах проектах и грантах, а также привлечением спонсоров, но эти источники не являются гарантированными.

Обсуждение продолжалось несколько часов Фото: Амир Закиров

«Говорить о том, что город не помогает, неправильно. Да дефицит бюджета есть, но мы даем всем общественным организациям возможности для развития проектов», – прокомментировал Дмитрий Чистяков.

«НЕ ПРОПИСАНО В ЗАКОНЕ»

Существует и ряд локальных организационных проблем, которые пока не находят решения. Например, как рассказал представитель одного из учреждений среднего профессионального образования, не совсем понятно, из каких средств должны оплачиваться ставки педагогов дополнительного образования, занимающихся патриотическим воспитанием в колледжах. Последняя проверка разъяснила лишь то, что средства эти не должны быть бюджетными.

А еще общественники обеспокоены тем, что военно-патриотическое воспитание в Удмуртии не имеет какого-то логического завершения. Так, республиканский Союз десантников готовит подрастающее поколение к армии и службе по контракту либо поступлению на военные специальности, однако выдаваемое курсантам удостоверение никак не принимает во внимание военкомат. В итоге ребята, прошедшие профессиональную подготовку, умеющие прыгать с парашютом и летать на параплане, вместо спецподразделений отправляются в пехоту.

Руководители военно-патриотических объединений рассказали о своей деятельности Фото: Амир Закиров

Еще одной проблемой, по мнению некоторых представителей НКО, является то, что инициаторами празднования многих памятных дат являются общественники, тогда как организовывать мероприятия должен муниципалитет, а некоммерческий сектор – выступать в качестве помощников. Тем не менее на сегодняшний день деятельность многих организаций почти никак не освещается, а многие памятники, установленные за счет средств общественных объединений, так и не переданы на баланс города, никак не охраняются и регулярно подвергаются нападкам вандалов.

«Эти моменты не отражены в законе и не подкреплены бюджетом. Представители власти приходят редко, и хотелось бы видеть на мероприятиях первых лиц. Иначе у мероприятий нет статуса, и получается, что мы просто ходим друг к другу в гости», - отметил представитель Союза десантников Удмуртии.

Количество мероприятий патриотической направленности в Ижевске растет год от года Фото: Амир Закиров

Правда, мнения относительно того, от кого должна исходить инициатива, разделились. Так, Рамзия Стерхова, директор кадетского пограничного центра «Граница» имени Героя России Сергея Борина, считает, что именно личный энтузиазм организаторов и членов патриотических объединений позволяет развивать самые мощные воспитательные программы.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Для вовлечения подрастающего поколения в проекты патриотической направленности необходима совместная работа некоммерческого сектора с органами государственной и муниципальной власти – это даже не подлежит обсуждению. Гораздо сложнее выстроить это взаимодействие таким образом, чтобы время не тратилось на разрешение разногласий и поиск ответственных.

Патриотизм нужно развивать с детства Фото: Диля Ахмадишина

По итогам встречи общественники собрали список рекомендаций, которые теперь будут официально направлены в городские и республиканские органы власти. В частности, предложения касаются систематизации работы с некоммерческим сектором по планированию и организации мероприятий патриотической направленности.

Кроме того, важно решить финансовые вопросы. Так, список городских мероприятий предлагается планировать до формирования бюджета на год, чтобы получить возможность увеличить их финансирование. Также общественники надеются на поддержку республиканских властей в обновлении материально-технической базы патриотических объединений, занимающихся с молодежью.

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