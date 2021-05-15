жара до + 30, табличка проекта блогера Ильи Варламова и смерть пенсионера от теплицы

Итоги минувшей недели

На календаре – суббота,15 мая. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Удмуртии запретили посещение лесов из-за пожароопасного сезона до 1 июня

- Четверых жителей Ивановской области осудят за ограбление банка в Удмуртии

- 34 книжных памятника оцифруют в Ижевске в 2021 году

- 77-летнего жителя Удмуртии убила собственная теплица

- Почти 190 жителей Удмуртии оштрафовали за нарушение противопожарного режима

- Меры безопасности усилят в школах Удмуртии из-за стрельбы в учебном заведении соседнего Татарстана

- Поисково-спасательная служба Удмуртии обследовала лес около села Октябрьский в поисках пропавшего мужчины

- Портрет ветерана труда на стене ижевского дома будут восстанавливать

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Высокая пожароопасность лесов ожидается в Удмуртии с 11 по 16 мая

Это связано с аномально жаркой погодой

Администрация Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр предупреждает жителей, что в Удмуртии местами с 11 по 16 мая ожидается пожароопасность лесов 4 класса. Это связано с аномально жаркой погодой, которая накануне пришла в регион. Подробности

В центре Ижевска установили табличку проекта блогера Ильи Варламова

Необычная для Ижевска табличка появилась на столбе по улице М.Горького. На ней указано, что 1 апреля 2021 года на этом переходе в ДТП погибла 37-летняя Татьяна. Подробности

Ижевский радиозавод создал устройство для распознавания объектов на железной дорог

Оно должно повысить безопасность движения

На ижевском радиозаводе создали устройство для распознавания объектов на железной дороге. Оно должно повысить безопасность движения на транспорте с затрудненным обзором. Подробности

Пьяный водитель «ВАЗ 2115» без прав сбил велосипедиста на 10 лет Октября в Ижевске

Пьяный водитель без прав сбил велосипедиста

11 мая, ДТП произошло напротив дома № 80 по улице 10 лет Октября в Ижевске. Нетрезвый 25-летний водитель «ВАЗ 2115» ехал по велопешеходной дорожке. В этот момент он сбил 40-летнего велосипедиста. Подробности