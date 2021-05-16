Смертельное столкновение с груженой фурой и авария с участием пассажирского автобуса: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

За рулем фуры был водитель из Удмуртии Фото: предоставлено очевидцем/ Комсомольская правда-Казань

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ВОДИТЕЛЬ ФУРЫ ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ

Водитель фуры выехал на встречую полосу Фото: предоставлено очевидцем/ Комсомольская правда-Казань

Ранним утром 10 мая смертельная авария произошла в Чистопольском районе Татарстана. На трассе «Казань - Оренбург» столкнулись микроавтобус «Рено Трафик» и грузовик «МАН». В результате погибло пять человек. За рулем полностью загруженной фуры 53-летний водитель из Удмуртии. По предварительным данным, он превысил скорость и выехал на «встречку».

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ВЕЛОСИПЕДИСТА

У машины поврежден передний бампер и разбито лобовое стекло Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

11 мая в Ижевске на улице 10 лет Октября нетрезвый водитель легкового авто сбил 40-летнего велосипедиста на велопешеходной дорожке. Прав у молодого человека не осказалось.

ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП С МОТОЦИКЛОМ

Двое молодых людей на мотоцикле пострадали при столкновении с «Фиатом» на Пушкинской в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 мая на улице Пушкинской в Ижевске столкнулись автомобиль «Фиат Альбеа» и мотоцикл «Сузуки». Авария произошла на повороте. Мотоциклист и его пассажирка получили травмы.

ЧЕТЫРЕ ПАССАЖИРКИ АВТОБУСА ПОСТРАДАЛИ В ДТП

Автобус резко затормозил, и четыре пассажирки получили травмы Фото: Иванова Лада

14 мая на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с участием автобуса №12 и легкового авто «Киа Рио». Столкновения как такового не произошло – водитель автобуса успел нажать на тормоз, однако четыре пассажирки получили травмы из-за резкого торможения.

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