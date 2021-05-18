Утро в Ижевске: поломка поезда, везущего Лолиту на гастроли, лучший в России детсад и горящие леса

В Удмуртии горит лес. Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 18 мая. Сегодня днем снова ожидается жара до +30°С. Осадков не предвидится. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Этап детского Кубка России по шахматам "Кубок Корпорации "Центр" пройдет в Ижевске в очном формате

- У деревни Поваренки в Удмуртии тушат пожар на 10 гектарах леса

- Власти Ижевска объяснили причину запаха в новом фонтане на Центральной площади

- На деньги ижевчан на Южной набережной Ижевска посадили 101 яблоню

- Видео: после пожара в парке Кирова прокуратура Удмуртии проведет проверку

- Бензин, сосиски и стиральный порошок подорожали в Удмуртии

- 165 старых лифтов заменят в Удмуртии в 2021 году

- Более 150 тысяч рублей в месяц нужно жителям Ижевска для счастья

А теперь к главным новостям:

ЛУЧШИЙ САДИК РОССИИ

В детском саду №50 занимаются экологическим воспитанием детей. Фото: Минобразования Удмуртии

Ижевский детский сад №50 стал лучшим дошкольным учреждением страны. В прошлом году он стал лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших садов России». Приоритетные направления работы учреждения – экологическое и нравственно-патриотическое воспитание.

ЗАСТРЯЛА ПОД ИЖЕВСКОМ

Скриншот видео из Инстаграма Лолиты

Известная певица Лолита застряла на пути в Ижевск из-за поломки поезда. О своих впечатлениях от незапланированной стоянки звезда рассказала подписчикам своего Инстаграма.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?

Больно ли прививаться и почему может подняться температура? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вместе с экспертом Минздрава Удмуртии «Комсомолка» разобралась, какие правила нужно соблюдать после вакцинации и точно ли прививка позволит получить антитела к вирусу.

КРЕМАТОРИЮ БЫТЬ?

Под Ижевском может появится крематорий

В Завьяловском районе под Ижевском могут построить крематорий. Власти Удмуртии уже предоставили застройщику в аренду участок площадью 43,66 тыс. кв. м.

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