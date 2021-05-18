Утро в Ижевске: поломка поезда, везущего Лолиту на гастроли, лучший в России детсад и горящие леса

В Удмуртии горит лес. Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 18 мая. Сегодня днем снова ожидается жара до +30°С. Осадков не предвидится. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Этап детского Кубка России по шахматам "Кубок Корпорации "Центр" пройдет в Ижевске в очном формате
- У деревни Поваренки в Удмуртии тушат пожар на 10 гектарах леса
- Власти Ижевска объяснили причину запаха в новом фонтане на Центральной площади
- На деньги ижевчан на Южной набережной Ижевска посадили 101 яблоню
- Видео: после пожара в парке Кирова прокуратура Удмуртии проведет проверку
- Бензин, сосиски и стиральный порошок подорожали в Удмуртии
- 165 старых лифтов заменят в Удмуртии в 2021 году
- Более 150 тысяч рублей в месяц нужно жителям Ижевска для счастья
А теперь к главным новостям:
ЛУЧШИЙ САДИК РОССИИ
В детском саду №50 занимаются экологическим воспитанием детей. Фото: Минобразования Удмуртии
Ижевский детский сад №50 стал лучшим дошкольным учреждением страны. В прошлом году он стал лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших садов России». Приоритетные направления работы учреждения – экологическое и нравственно-патриотическое воспитание.
ЗАСТРЯЛА ПОД ИЖЕВСКОМ
Скриншот видео из Инстаграма Лолиты
Известная певица Лолита застряла на пути в Ижевск из-за поломки поезда. О своих впечатлениях от незапланированной стоянки звезда рассказала подписчикам своего Инстаграма.
ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?
Больно ли прививаться и почему может подняться температура?
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Вместе с экспертом Минздрава Удмуртии «Комсомолка» разобралась, какие правила нужно соблюдать после вакцинации и точно ли прививка позволит получить антитела к вирусу.
КРЕМАТОРИЮ БЫТЬ?
Под Ижевском может появится крематорий
В Завьяловском районе под Ижевском могут построить крематорий. Власти Удмуртии уже предоставили застройщику в аренду участок площадью 43,66 тыс. кв. м.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.