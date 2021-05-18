Гаражная амнистия 2021: что жителям Ижевска нужно знать о новом законе и как зарегистрировать гараж

Фото: архив редакции

В Удмуртии порядка 5,6 миллионов гаражей, и лишь на 3,5 миллиона права зарегистрированы «как положено». Большая часть построек не поставлена на учет, а это значит, что собственники не могут доказать свое право на бокс, продать или даже передать его по наследству.

Чтобы навести порядок в этом вопросе, государство решило ввести гаражную амнистию. Что это такое и как к ней подготовиться, рассказал директор кадастровой компании «Меридиан» Эдуард Кудрин.

ЧТО ТАКОЕ ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ?

Гаражная амнистия подразумевает под собой упрощенный порядок оформления гаражей. Такое оформление – гарант безопасности для владельца. Так, например, если на месте гаражных кооперативов будет планироваться какая-то застройка, то чтобы продать участок или получить за него какую-то сумму, понадобятся документы, подтверждающие право на недвижимость.

«Сейчас застройщики, занимающиеся строительством многоквартирных домов, выкупают эти участки и территории под гаражными кооперативами. При этом они возмещают расходы и стоимость этих объектов. Однако если гараж не зарегистрирован как объект недвижимости и право на него не оформлено, то его владелец не получит за него никакую компенсацию. Сейчас можно распоряжаться лишь тем недвижимым имуществом, которое было поставлено на учет в установленном порядке, с зарегистрированным правом собственности. Либо в том случае, когда хотя бы начато оформление необходимых документов», – отмечает директор кадастровой компании «Меридиан» Эдуард Кудрин.

Но это не единственная причина оформить все права. Еще одна – уверенность в том, что даже после смерти владельца права на застройку перейдут их детям и внукам, и наследники смогут и дальше пользоваться всеми правами на застройку.

Фото: архив редакции

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ГАРАЖ?

В рамках нового закона предусмотрена упрощенная процедура регистрации гаража.

«Предусмотрен ряд документов, которые можно представить, и их будет достаточно для того, чтобы, во-первых, поставить на учет гараж, а во-вторых, зарегистрировать право на земельный участок под ним. Будет действовать единая система оформления. Кроме того, этим законом исключается такое понятие как «гаражный бокс», то есть сейчас все постройки будут называться гаражами. Сейчас много проблем, по крайней мере на территории Удмуртии, возникает в связи с тем, что гаражи стоят боксами, то есть по несколько гаражей под одной крышей. И сейчас поставить на учет только свой гараж нельзя, только все здание разом. А с 1 сентября на учет можно будет поставить гараж как отдельное здание. Само понятие как «боксы» исключается, то есть это будет самостоятельный объект, самостоятельное здание», – поясняет директор кадастровой компании «Меридиан» Эдуард Кудрин.

Упускать момент нельзя – закон принят лишь на пять лет, до 2026 года, и пока неясно, будет ли он продлеваться. По словам эксперта, все будет зависеть от его последствий. Процедура не самая простая – например, нужно оформить земельный участок под гаражом, запросить документы у гаражного кооператива или архива, договор о присоединении к сетям, подтверждающий, что вы пользовались гаражом.

Однако делать это самостоятельно не обязательно – можно обратиться к кадастровой компании.

«Проблема оформления гаражей в том, что нужно оформить бокс, и многие останавливаются на этом этапе. Еще есть заказчики, у которых есть свидетельство на земельный участок, оно старое, древнее, но там четко написано, что им выделялся земельный участок какой-то площадью именно в этом гаражном кооперативе. На ул. Салютовской мы встречали такую проблему: люди приходят, показывают свои свидетельства и пытаются оформить землю. Своя специфика, есть небольшие сложности, и они тоже сейчас ждут гаражной амнистии. Мы помогаем разобраться, консультируем», – говорит директор кадастровой компании «Меридиан» Эдуард Кудрин.

Оформить гаражную амнистию не сможет лишь тот человек, у которого нет абсолютно никаких документов, выписок или протоколов, от которых можно было бы оттолкнуться. Но и в этом случае есть выход.

Фото: архив редакции

«Проведем аналогию с той же дачной амнистией: если у человека нет никаких документов, то выдается выписка протокола общего собрания данного кооператива, массива, где прописывается, что данный гражданин является членом этого кооператива и имеет в собственности такой-то участок. В нашем случае тоже будет выдаваться выписка из протокола общего собрания, что человек имеет в собственности гараж номер такой-то. Вся эта гаражная амнистия будет идти по аналогии с дачной – скорее всего, если есть справки по выпискам, то администрация будет предоставлять вам этот земельный участок в собственность».

При этом оформляется технический план на объект капитального строительства и межевой план для постановки на кадастровый учет и оформления этих прав. В итоге бывают готовы два документа: межевой план на землю и технический план на объект капитального строительства. Работы ведут кадастровые инженеры, самостоятельно документ не составить.

СКОЛЬКО СТОИТ ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ?

Сама процедура бесплатная. А вот помощь инженеров при подготовке документов нужно будет оплатить. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей участка и самой постройки. Сэкономить можно при подаче групповой заявки – в этом случае в «Меридиане» услуга обойдется примерно 4000 рублей. Однако итоговая стоимость будет понятна при подаче заявки.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ЛЬГОТЫ?

Со стороны муниципальных органов, проверяющих документы и выдающих справки, никаких льгот нет. Эта услуга оказывается на некоммерческой основе. А вот кадастровая компания «Меридиан» предоставляет льготы на подготовку инженерной документации.

«Мы предоставляем льготы и скидки, однако рассматриваем индивидуально по ситуации», - говорит руководитель компании.

4 ШАГА К ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ

Шаг 1. Вам нужно собрать документы

Для оформления гаражной амнистии нужно получить выписку из протокола, что вы являетесь членом данного кооператива, либо предоставить документы, подтверждающие, что вы пользуетесь и обслуживаете это помещение и являетесь собственником на данный момент. Например, документы по коммуникациям.

Шаг 2. Обратиться к кадастровым инженерам

Следующий шаг: обратиться к специалистам, которые составят для вас по земельному участку схему с координатами. Это необходимо, чтобы органы местного управления понимали и видели, где находится ваш земельный участок, какие там обременения, охранные зоны и прочее. Подобную услугу оказывают кадастровые компании, например, «Меридиан».

Шаг 3. Получить постановление о том, что вам разрешено в дальнейшем оформлять этот земельный участок

Шаг 4. Кадастровые инженеры оформят межевой план, который необходим для того, чтобы в кадастровой палате приняли ваши документы. Это дает вам возможность постановки на кадастровый учет и в дальнейшем регистрации прав на этот участок.

Шаг 5. Передать документы в МФЦ.

Готовьтесь к тому, что процедура не быстрая – один только ответ от администрации нужно будет ждать 30 дней. А еще к тому, что после приватизации гараж, как и любая недвижимость, будет облагаться налогом.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГАРАЖ?

- Он должен быть построен до 30 декабря 2004 года.

- Он должен находиться на государственной или муниципальной земле. Участок должен быть предоставлен какой-то организацией, например, кооперативом.

- Это должна быть отдельная постройка, не временная, с фундаментом. «Ракушки» под гаражную амнистию не попадают. Не попадают под нее и садовые домики, а также подземные гаражи в многоэтажных домах;

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Обратиться за помощью при гаражной амнистии можно в кадастровую компанию «Меридиан». Офис находится в Ижевске, на ул. Кирова, 142, здание «Алые паруса», 3 этаж, 301 кабинет

Телефон: 26-05-08

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