Насмерть сбитый мужчина, взрыв автомобиля и перевернутая машина: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Самые жуткие аварии на дорогах Удмуртии за прошедшую неделю, Фото: 1-й отдел ГИБДД, Константин Иванов, vk.com/kostyano_trussardi

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ГРУЗОВИК СБИЛ МУЖЧИНУ

Водитель грузовика не заметил мужчину на дороге Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

17 мая на 30 км автодороги «Ижевск-Воткинск» водитель грузовика не заметил мужчину на проезжей части. От полученный травм 63-летний пешеход скончался на месте. На пешеходе не было светоотражающих элементов.

СБИТАЯ ДЕВОЧКА-ВЕЛОСИПЕДИСТ

Юная велосипедистка получила травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

20 мая на ул. Школьная женщина-водитель сбила маленькую девочку. 8-летний ребенок каталась на велосипеде. Из-за травм девочку увезли в больницу.

ВЗРЫВ АВТОМОБИЛЯ

Возможно, машину подожгли, Фото: Константин Иванов, vk.com/kostyano_trussardi

На Заречном шоссе в Ижевске взорвалась и сгорела машина. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел поздней ночью. По предварительным данным причина происшествия - поджог.

АТОМОБИЛЬ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ НА ДОРОГЕ

Водитель не рассчитала маневр Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Машина перевернулась 17 мая на проезжей части на ул. Новоажимова прямо в разгар вечернего час-пика. Водитель не рассчитала маневр и столкнулась с двумя авто. В результате её пассажирка получила травмы.

ЧЕТЫРЕ СБИТЫХ ДЕВОЧКИ ЗА 2 ДНЯ

Все девочки получили травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Четырех маленьких пешеходов сбили за 2 дня, 17 и 18 мая, в Ижевске. Среди них девочки 13-ти, две 11-ти и 3-х лет. Все они получили травмы.

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