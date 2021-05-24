Утро в Ижевске: погибшая в пожаре семья, удмуртские узоры на Евровидении и выпускницы в фонтане

О погибшей семье в Удмуртии, национальных орнаментах на платье Манижи рассказываем в обзоре новостей за выходные Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 мая, в городе ожидаются небольшие и кратковременные дожди. А чтобы вы настроились на продуктивную рабочую неделю, «Комсомолка» собрала главные новости за выходные одной строкой:

- День города в Ижевске будут праздновать три дня

- Детский сад в Ижевске получил звание «Лучшего дошкольного образовательного учреждения России»

- 10-летняя девочка пострадала в ДТП в Завьяловском районе Удмуртии

- Теплоходы в Ижевске начнут курсировать 24 мая

- В 12 магазинах Ижевска выявили продажу алкоголя в день «Последнего звонка»

- Первый полуфинал проекта «Голос Ижевска» прошел 22 мая

- Кино о моржихе, дворнике и Чайковском: ТОП-5 фильмов, снятых в Удмуртии

- Эксперимент «Комсомолки»: есть ли в медицинских масках Ижевска черви?

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Погибла вся семья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В ночь на 22 мая в селе Нылга Увинского района произошел пожар, который унес жизни шести человек. По данным пресс-службы Следственного управления СКР по УР, погибшие супруги не работали, злоупотребляли алкоголем. Расследование гибели многодетной семьи взял на контроль главный следователь России.

Удмуртское ткачество на Евровидении

Лоскуты с удмуртскими орнаментами отмечены на фото цифрами, Фото: скриншот видео

Удмуртские узоры заметили на платье исполнительницы Манижи, в котором она представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение — 2021». Находкой в своем инстаграме поделилась куратор Арт-резиденции, дизайнер и драматург Дарали Лели.

Отметили «Последний звонок»

Фото: скриншот видео

22 мая выпускники школ Ижевска отметили последний звонок. Так, школьницы пробежались в сухом фонтане на Центральной площади города. Видео можно посмотреть по ссылке.

Безопасно ли в школах?

Фото: Лада Иванова

Почти две недели назад в Казани случилась трагедия – от рук 19-летнего юноши в школе №175 погибли девять человек и более 30 пострадали. Журналист «Комсомолки» решила проверить, легко ли можно попасть в ижевские школы чужому человеку.