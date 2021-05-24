В Ижевске открыли набор в уникальный IT-лагерь для детей

В «Компьютерной Академии Шаг» будет полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями. Фото: «Компьютерная Академия Шаг»
За каникулы ребенок может попробовать себя в разных направлениях IT-сферы и понять, кем он хочет быть в будущем.
Если ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами или мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, стоит дать ему шанс окунуться в мир IT, на практике познакомиться со всеми его возможностями и создать свои уникальные IT-проекты.
На каникулах в «Компьютерной Академии Шаг» не будет никаких скучных уроков. Это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями.
Хочется, чтобы это лето было для ребенка увлекательным и полезным? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А еще узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы?
Тогда летние компьютерные каникулы от «Компьютерной Академии Шаг» – это именно то, что нужно! Преподаватели разработали интереснейший курс для детей от 7 до 14 лет.
IT – это самая актуальная сфера современности.
Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей академии – специалистов-практиков из IT-индустрии.
Фото: «Компьютерная Академия Шаг»
Мастер-классы рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте от 7 до 19 лет (для подростков 14–19 лет открыт набор на специальную программу Bootcamp – профориентация в сфере IT). Программы будут интересны и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.
Программа каникул направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода.
Новый IT-лагерь понравится ребенку и будет ему полезен, если он:
- знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым;
- мечтает собрать и обучить своего боевого робота;
- не выпускает из рук смартфон;
- хочет создавать свои игры и виртуальные миры.
За две недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей «Компьютерной Академии Шаг».
Фото: «Компьютерная Академия Шаг»
В программе:
- программирование и создание компьютерных игр;
- робототехника;
- game-дизайн;
- 3D-моделирование и 3D-печать;
- фото- и видеолаборатория;
- виртуальная реальность;
- школа блогера;
- анимация и мультипликация;
- школа развития – ораторское искусство;
- экскурсии и интересные мероприятия.
Преподаватели академии – не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги с многолетним опытом. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.
В летнем IT-лагере полного дня занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00. Возраст детей: 9−14 лет. Смену можно выбрать в июне, июле или августе.
В Bootcamp для подростков 14–19 лет занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:50.
Количество мест в сменах строго ограничено.
«Запишите ребенка на новую смену лагеря в "Компьютерную Академию Шаг"»!
Узнать подробности можно на сайте компании или по телефону +7 3412 31-02-70.
«Компьютерная Академия Шаг»:
г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 79
Тел. +7 (3412) 31-02-70
Задать вопрос через WhatsApp +79199075803
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