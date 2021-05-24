В Ижевске открыли набор в уникальный IT-лагерь для детей

В «Компьютерной Академии Шаг» будет полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями. Фото: «Компьютерная Академия Шаг»

За каникулы ребенок может попробовать себя в разных направлениях IT-сферы и понять, кем он хочет быть в будущем.

Если ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами или мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, стоит дать ему шанс окунуться в мир IT, на практике познакомиться со всеми его возможностями и создать свои уникальные IT-проекты.

На каникулах в «Компьютерной Академии Шаг» не будет никаких скучных уроков. Это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями.

Хочется, чтобы это лето было для ребенка увлекательным и полезным? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А еще узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы?

Тогда летние компьютерные каникулы от «Компьютерной Академии Шаг» – это именно то, что нужно! Преподаватели разработали интереснейший курс для детей от 7 до 14 лет.

IT – это самая актуальная сфера современности.

Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей академии – специалистов-практиков из IT-индустрии.

Фото: «Компьютерная Академия Шаг»

Мастер-классы рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте от 7 до 19 лет (для подростков 14–19 лет открыт набор на специальную программу Bootcamp – профориентация в сфере IT). Программы будут интересны и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.

Программа каникул направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода.

Новый IT-лагерь понравится ребенку и будет ему полезен, если он:

- знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым;

- мечтает собрать и обучить своего боевого робота;

- не выпускает из рук смартфон;

- хочет создавать свои игры и виртуальные миры.

За две недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей «Компьютерной Академии Шаг».

Фото: «Компьютерная Академия Шаг»

В программе:

- программирование и создание компьютерных игр;

- робототехника;

- game-дизайн;

- 3D-моделирование и 3D-печать;

- фото- и видеолаборатория;

- виртуальная реальность;

- школа блогера;

- анимация и мультипликация;

- школа развития – ораторское искусство;

- экскурсии и интересные мероприятия.

Преподаватели академии – не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги с многолетним опытом. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.

В летнем IT-лагере полного дня занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00. Возраст детей: 9−14 лет. Смену можно выбрать в июне, июле или августе.

В Bootcamp для подростков 14–19 лет занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:50.

Количество мест в сменах строго ограничено.

«Запишите ребенка на новую смену лагеря в "Компьютерную Академию Шаг"»!

Узнать подробности можно на сайте компании или по телефону +7 3412 31-02-70.

«Компьютерная Академия Шаг»:

г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 79

Тел. +7 (3412) 31-02-70

izh.itstep.org

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