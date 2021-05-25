Утро в Ижевске: утонувший в пруду мужчина, подробности смертельного пожара и «ожившие» панно на домах города

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска за последние сутки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 25 мая, в городе ожидаются небольшие и кратковременные дожди. Чтобы не терять время на пролистывание сайта, «Комсомолка» собрала главные и интересные новости за последние сутки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Два миллиона рублей похитили со счетов жителей Удмуртии за выходные

- Проезд закроют на ул. Красной в Ижевске до 1 июня

- Лесопосадка у ипподрома будет облагорожена в Ижевске

- Более 26 кг «товара» изъяли из тайников наркоторговцев в Удмуртии

- 20-летнего жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над ребенком

- 56 нарушений антиалкогольного законодательства выявили в Ижевске 22 мая

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

УШЕЛ КУПАТЬСЯ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Тело жителя Удмуртия достали со дна пруда, Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Родственники погибшего 21 мая сообщили, что 51-летний мужчина ушел на пруд искупаться, но так и не вернулся. Спасатели обнаружили тело на дне реки села Мостовое в Сарапульском районе.

ПОДРОБНОСТИ СМЕРТЕЛЬНОГО ПОЖАРА

На месте в понедельник 24 мая работали следователи и МЧС, Фото: Анастасия Захарова

21 мая в селе Нылга случилась страшная трагедия: в пожаре погибли семья из 6 человек, 4 из которых - маленькие дети. Подробностями с журналистом «Комсомолки» поделились соседу погибших и жители деревни.

ОЖИВШИЕ ПАННО

Дизайнер анимирует рисунки на стенах не первый раз, Фото: скриншот видео

Дизайнер из Удмуртии вновь «оживил» панно на домах Ижевска. Как говорит автор, прошлый его ролик вызвал большой интерес к социалистическому наследию и этот интерес не угас.

157 УЧАСТНИКОВ ЗА 4 ДНЯ

Кубок пройдет в Ижевске в 12-й раз Фото: Ильяс Бекмансуров

Именно столько заявок подали жители из 12 регионов страны на Кубок Корпорации «Центр». В столицу Удмуртии побороться за путевку на Кубок России приедут юные шахматисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа. Вы ещё успеете подать заявку!