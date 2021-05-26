Утро в Ижевске: погоня со стрельбой, застрявший школьный автобус и фото Туктамышевой с декольте

В Удмуртии в грязи застрял автобус, который вез детей на ОГЭ по русскому языку. Фото: vk.com/vpered_balezino

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 мая. До лета осталось совсем чуть-чуть. Погода сегодня приятная: +18...+20, преимущественно без осадков. Наслаждайтесь последними прохладными днями и читайте короткие новости от «Комсомолки»:

— За созданием деревянных скульптур можно понаблюдать в Ижевске

— Более 100 многоквартирных домов строится в Удмуртии

— У доверчивого жителя Удмуртии украли КамАЗ

— В перевернувшейся в кювет машине скончался житель Удмуртии

— Жителей Удмуртии оштрафовали за несдачу теста на ковид на 800 тысяч рублей

— Человеческие черепа и кости нашли во время полевых работ в Удмуртии

— По просьбе жителей Удмуртии изменили схему работы светофора у села Ягул

— Два наезда на детей за 10 минут случилось в Ижевске

Перейдем к подробным новостям:

ДОРОГУ В УДМУРТИИ, НА КОТОРОЙ ЗАСТРЯЛ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС, ОБЕЩАЛИ ОТСЫПАТЬ ЩЕБНЕМ

Школьники из Балезинского района понервничали перед ОГЭ. И отнюдь не из-за атмосферы экзамена: по пути их школьный автобус застрял в грязи. Ситуацию прокомментировали в местной администрации (Подробности)

«ГОЛОС ИЖЕВСКА»: КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА

Заявки на конкурс принимаются до 3 июня Фото: Амир Закиров

В Ижевске продолжают принимать заявки на проект «Голос Ижевска» (6+). А 22 мая уже прошел первый полуфинал. Попробуйте, вдруг голосом города станете вы? (Подробности)

ВИДЕО: ПОЛИЦЕЙСКИЕ СТРЕЛЯЛИ В АВТО С ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЕМ В ИЖЕВСКЕ

Нарушитель ехал на огромной скорости. Пришлось открыть огонь. Фото: Pixabay

Настоящая погоня произошла в Ижевске. Водитель на огромной скорости летел по улицам города. У него не было переднего бампера и госномера. Пришлось применить оружие (Подробности)

ПОД МИКРОСКОПОМ: «КОМСОМОЛКА» ПРОВЕРИЛА, ЧИСТЫЙ ЛИ ПЕСОК НА ПЛЯЖАХ УДМУРТИИ

Мы рассмотрели пробы песка под микроскопопм с пляжей у Ижевского пруда, Селычки и Гольян Фото: Амир Закиров

Пляжи еще не проверили, но многие горожане уже открыли купальный сезон. «Комсомолка» посмотрела на песок с популярных пляжей Удмуртии под микроскопом (Подробности)

«Я НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛА, НО ПРЕДМЕТЫ САМИ ПЕРЕМЕЩАЛИСЬ»: ИЖЕВЧАНКУ МУЧИЛ ДОМОВОЙ

Домовой несколько раз опрокидывал предметы в доме, но ижевчанка нашла с ним общий язык. Фото: Pixabay

В очередном выпуске проекта «Мистический Ижевск» ижевчанка рассказала, как в ее доме жил домовой. Он опрокидывал предметы. Девушка поделилась с «Комсомолкой», как найти общий язык с главным хозяином в доме (Подробности)

«ИМПЕРАТРИЦА И КРАСОТКА»: ФИГУРИСТКА ИЗ УДМУРТИИ ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА ВЫЛОЖИЛА НОВЫЕ ФОТО С ГЛУБОКИМ ДЕКОЛЬТЕ

«Лиза, вы огонь!». Фото: instagram.com/liza_tuktik

Наша землячка Елизавета Туктамышева продолжает радовать поклонников откровенными снимками. На этот раз фигуристка поделилась черно-белыми кадрами и подписала их: «Нежность внутри». А еще Туктамышева рассказала, каким должен быть ее молодой человек (Подробности)