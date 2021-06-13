Смертельное столкновение с лосем и три перевернувшихся авто: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

33-летний водитель иномарки съехал с дороги Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

РОКОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ

Поздним вечером 4 июня на 35-ом км трассы «Игра – Красногорское» 33-летний водитель иномарки съехал с дороги и перевернулся. Его успели доставить в больницу, но там он скончался от полученных травм.

53-летний водитель «Мицубиши» вылетел с трассы и погиб Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Второе опрокидывание автомобиля произошло 8 июня на дороге Ижевск – Воткинск. За рулем «Нивы Шевроле» была девушка 1998 года рождения, в салоне находился ребенок. Водитель не справилась с управлением, съехала на обочину и опрокинулась. И она, и маленький пассажир получили травмы.

Утром 9 июня на 23-м километре дороги Як-Бодья – Шаркан произошла еще одна смертельная авария. 53-летний водитель «Мицубиши» вылетел с трассы и погиб в перевернувшемся авто.

СБИЛИ ДВУХ ПЕНСИОНЕРОК

7 июня на 35-м километре дороги Глазов – Яр – Пудем грузовой автомобиль насмерть сбил 74-летнюю велосипедистку, которая выехала на трассу со второстепенной дороги.

Пожилая велосипедистка погибла под колесами фуры Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

А днем 8 июня в Ижевске на улице Холмогорова 30-летняя девушка сбила 67-летнюю пенсионерку. Женщина осталась жива, но получила травмы.

ФАТАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ЛОСЕМ

Ночью 6 июня на 36-ом километре трассы Ижевск-Воткинск 50-летний водитель такси сбил лося. Затем он съехал с дороги и врезался в дерево, получив несовместимые с жизнью травмы.

Водитель сбил лося и врезался в дерево Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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