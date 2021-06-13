15 ярких фото с празднования Дня города в Ижевске

Горожане ждали этого праздника весь год
Фото: Амир Закиров
12 июня в Ижевске отметили День города и День России. «Комсомолка» выбрала 15 фотографий, который расскажут о минувшем празднике тем, кто что-то пропустил, а участникам помогут освежить впечатления.
Семейный праздник «Сказка в красках» Фото: пресс-служба Ижевска
Дети и взрослые смогли почувствовать себя археологами Фото: Лада Иванова
Несмотря на то, что погода выдалась довольно дождливой, и некоторые мероприятия пришлось перенести или проводить в закрытом посещении, праздник удался на славу.
Весь день на Центральной площади работала открытая студия радио «Адам» (104.5 FM, 12+), и кого здесь только не было в гостях!
Юные дарования в гостях у открытой студии
Фото: Амир Закиров
Юным и пожилым шахматистам пришлось как следует поломать головы
Фото: Амир Закиров
Параллельно шел сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Александром Морозевичем.
На празднике «Гербер» можно было попробовать традиционные блюда из русской печи Фото: Лада Иванова
Народные песни пели даже под дождем Фото: Лада Иванова
А в «Березовой роще» праздновали «Гербер» – как всегда, с песнями, танцами и мастер-классами, невзирая на накрапывающий дождь.
Первый открытый региональный турнир по брейкингу «ИжЗаДвиж» Фото: пресс-служба Ижевска
Забег с Кузей Фото: пресс-служба Ижевска
Днем на городской набережной прошел третий благотворительный забег с Кузей – в нем участвовало более 450 человек. Напомним, средства собирали на детскую площадку при больнице.
Ижевчане собрались послушать концерт на набережной Фото: пресс-служба Ижевска
Перед сценой не было свободного места
Фото: Амир Закиров
А затем набережная превратилась в один большой концертный зал: музыкальный фестиваль «Твой звук» собрал на десятки ижевских меломанов.
На сцене кипели нешуточные страсти
Фото: Амир Закиров
Красочное выступление на Центральной площади
Фото: Амир Закиров
Другое грандиозное музыкальное действо развернулось на Центральной площади поздним вечером – там состоялся гала-концерт масштабного песенного конкурса «Голос Ижевска».
Финалисты и победители конкурса «Голос Ижевска»
Фото: Амир Закиров
Салют над прудом
Фото: Ильяс Бекмансуров
Завершился день красочным фейерверком над прудом Ижевска.
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