15 ярких фото с празднования Дня города в Ижевске

Горожане ждали этого праздника весь год Фото: Амир Закиров

12 июня в Ижевске отметили День города и День России. «Комсомолка» выбрала 15 фотографий, который расскажут о минувшем празднике тем, кто что-то пропустил, а участникам помогут освежить впечатления.

Семейный праздник «Сказка в красках» Фото: пресс-служба Ижевска

Дети и взрослые смогли почувствовать себя археологами Фото: Лада Иванова

Несмотря на то, что погода выдалась довольно дождливой, и некоторые мероприятия пришлось перенести или проводить в закрытом посещении, праздник удался на славу.

Весь день на Центральной площади работала открытая студия радио «Адам» (104.5 FM, 12+), и кого здесь только не было в гостях!

Юные дарования в гостях у открытой студии Фото: Амир Закиров

Юным и пожилым шахматистам пришлось как следует поломать головы Фото: Амир Закиров

Параллельно шел сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Александром Морозевичем.

На празднике «Гербер» можно было попробовать традиционные блюда из русской печи Фото: Лада Иванова

Народные песни пели даже под дождем Фото: Лада Иванова

А в «Березовой роще» праздновали «Гербер» – как всегда, с песнями, танцами и мастер-классами, невзирая на накрапывающий дождь.

Первый открытый региональный турнир по брейкингу «ИжЗаДвиж» Фото: пресс-служба Ижевска

Забег с Кузей Фото: пресс-служба Ижевска

Днем на городской набережной прошел третий благотворительный забег с Кузей – в нем участвовало более 450 человек. Напомним, средства собирали на детскую площадку при больнице.

Ижевчане собрались послушать концерт на набережной Фото: пресс-служба Ижевска

Перед сценой не было свободного места Фото: Амир Закиров

А затем набережная превратилась в один большой концертный зал: музыкальный фестиваль «Твой звук» собрал на десятки ижевских меломанов.

На сцене кипели нешуточные страсти Фото: Амир Закиров

Красочное выступление на Центральной площади Фото: Амир Закиров

Другое грандиозное музыкальное действо развернулось на Центральной площади поздним вечером – там состоялся гала-концерт масштабного песенного конкурса «Голос Ижевска».

Финалисты и победители конкурса «Голос Ижевска» Фото: Амир Закиров

Салют над прудом Фото: Ильяс Бекмансуров

Завершился день красочным фейерверком над прудом Ижевска.

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