Где в Ижевске можно удалить зуб, поставить имплантат и установить коронку в один прием?

Врач принимает на себя всю ответственность за конечный результат

«Зуб удаляем, а через полгода-год будем вживлять имплантат», – многие слышали такие слова от своего стоматолога. И кажется, что так и должно быть. Методика протезирования зуба при классическом варианте выполняется двумя бригадами: врач стоматолог-хирург с ассистентом устанавливает сначала имплантат, через 4-6 месяцев – формирователь десны. А уже потом врач стоматолог-ортопед с ассистентом устанавливает на нем ортопедическую конструкцию.

Итого – несколько визитов к врачам.

Но все может быть гораздо экономичнее и быстрее. Для этого нужно прийти к стоматологу, который совмещает две смежные специальности – хирурга и ортопеда.

Пример такого специалиста – Георгий Бездетко, врач клиники «Стоматологическая практика». Он получил диплом общего стоматолога, первичную специализацию получил по ортопедической стоматологии. Проработал по специальности семь лет, уже через 6 лет начал изучать хирургию.

«Я понял, что мне это необходимо в работе, когда пациенты начали спрашивать специалистов смежных специальностей, – говорит Георгий Игоревич – Год готовился, получил первичную специализацию по хирургической стоматологии. Прошел более 25 курсов учебы в Москве. И только после этого вместе с ортопедией начал заниматься и стоматологической хирургией».

В ЧЕМ ПЛЮСЫ ПОСЕЩЕНИЯ ТАКОГО СПЕЦИАЛИСТА?

Количество визитов к врачу уменьшится

«Сначала пациент идет на консультацию к хирургу, потом к ортопеду, – объясняет Георгий Бездетко. – Не факт, что они устроят консилиум и будут обсуждать ситуацию вместе. После того как хирург поставит имплантат, снова придется идти к нему на консультацию. А потом опять к ортопеду. Очень неудобно. И самое главное, за каждую дополнительную консультацию нужно платить! Когда вас принимает врач смежных специальностей, и количество посещений, и, соответственно, сумма за них значительно уменьшается».

Многие пациенты поняли, что можно существенно сэкономить на приеме у врача со смежными специальностями

Врач принимает на себя всю ответственность за конечный результат работы

Обычно у врачей нет единой стратегии и понимания конечного результата. К примеру, у пациента проблема с имплантатом. К кому идти с претензиями? Хирург скажет, что не виноват, потому что коронку ставил ортопед. А ортопед, в свою очередь, будет кивать на хирурга, который неудачно вживил имплантат.

«Сейчас можно сделать так, чтобы пациент пришел с зубом и ушел с зубом, – говорит Георгий Бездетко. – Сможет ли ортопед это сделать? Нет. Сможет хирург? Нет. А я смогу в один прием удалить зуб, поставить имплантат и установить временную коронку. По медицинским стандартам либо имплантат устанавливается сразу – это идеальный и самый правильный вариант, когда никакой потери костной и мягкой ткани нет, либо через два месяца, чтобы минимизировать убыль костной ткани. Конечно, все случаи индивидуальны, бывает, что такое не получается по медицинским показаниям».

«На приеме я смотрю на состояние зубов в первую очередь как ортопед, потому что мне нужно видеть, что получится в итоге. А как хирург понимаю, как в этом случае провести удаление правильно. Обычный хирург, который не занимается имплантацией, может удалить зуб вместе с мягкими тканями, костной тканью. В то время как современный уровень эстетики требует, чтобы восстановлены были не только зубы, но и близлежащие мягкие ткани. Потому что десна с ямами – это как минимум некрасиво».

Современные пациенты стали понимать, что это хорошо – когда у одного врача сразу несколько специальностей. И практика уже показала эффективность внедренной модели «врач стоматолог-хирург-ортопед».

Вы тоже можете почувствовать все плюсы подобного подхода. Запишитесь на прием к Георгию Бездетко в клинику «Стоматологическая практика» по тел.: (3412) 64-26-88, 8-950-164-76-88.

Адрес: Ижевск, ул. Репина, 35, каб. №№306, 308.

Сайт стоматологии.

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