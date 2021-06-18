«МамаПапаФест – 2021»: лекция от «ленивой мамы» Анны Быковой и ответы на главные вопросы о воспитании современных детей

На «МамаПапаФесте» выступит 11 спикеров – психологи, конфликтологи, сексологи, педагоги

Как достичь родительского дзена и перестать тревожиться? Поможет «МамаПапаФест – 2021», онлайн-конференция для тех, кто хочет прокачать навык воспитания детей и ищет ответы на вопросы о том, как стать лучшей версией себя-родителя.

Самое главное о «МамаПапаФест – 2021»

Быть родителем сложно. Быть родителем, который преуспевает в воспитании своих детей, – сложно вдвойне. Постоянно кажется, что ты упускаешь нечто важное, забываешь самое главное, не замечаешь очевидное.

Навязчивое желание быть самым успешным, продуктивным и классным родителем на свете ложится на наши плечи тяжелым грузом. Облегчить его поможет «МамаПапаФест» .

Это онлайн-конференция для занятых родителей, которая пройдет в режиме онлайн 3 июля, с 9:00 до 16:00 по московскому времени. Здесь выступят 11 спикеров – психологи, детские психологи, сексологи, конфликтологи и многие другие. Хедлайнером мероприятия станет психолог и педагог Анна Быкова, автор серии бестселлеров о воспитании детей «Ленивая мама».

Круг вопросов, которые спикеры поднимут в рамках своих выступлений, волнует любого ответственного родителя. Как совмещать карьеру и воспитание детей? Как сделать общение с ребенком более качественным? Что делать с чувством «родительской вины»?

Конференция для родителей «МамаПапаФест» проходит уже в третий раз. Среди гостей прошлых лет были Дима Зицер, Людмила Петрановская, Нина Ерофеева и другие известные специалисты Фото: Амир Закиров

Разберут психологи и более конкретные темы. Например – как научить ребенка засыпать самостоятельно быстро и без слез? Что такое эмоциональный интеллект ребенка и почему важно его развивать? Как говорить с ребенком о наркотиках, криминале, терроризме? Как научить ребенка распоряжаться деньгами? Как говорить с ним о сексе? Не важно, какого возраста ваши дети – в любом случае вам откликнется большинство из 25 представленных тем. Также вы сможете задать выступающим все волнующие вас вопросы.

Полную программу конференции и список спикеров смотрите на сайте mamapapafest.ru. Здесь же можно оплатить участие в конференции. Чтобы стать зрителем, вам понадобится только компьютер, смартфон или планшет с выходом в интернет.

Кто такая «ленивая мама»?

Хедлайнером конференции в этом году стала Анна Быкова, автор серии книг о воспитании детей «Ленивая мама», профессиональный психолог и педагог, мама двоих сыновей. «Комсомолка» подробно расспросила Анну о концепции «ленивого материнства», развитии самостоятельности у ребенка и становлении его личности.

Анна Быкова призывает дать ребенку возможность самостоятельно делать то, с чем он в состоянии справиться Фото: vk.com/lenivaya_mama

«Ленивая мама» не делает лишнего, то есть того, с чем ребенок может и хочет справиться сам. Это дает возможность малышу развить самостоятельность, овладеть важными бытовыми и личностными навыками – от приготовления еды до принятия важных решений. Любой навык формируется только через опыт. И если «неленивые» родители слишком активны и усердны, то в своей чрезмерности они не оставляют ребенку шанса получить собственный развивающий опыт», – подчеркивает Анна Быкова.

В своих книгах Анна опирается на тезис о том, что модель воспитания детей формируется исходя из приоритетов родителей – из того, что они считают важным, из их представления о желаемом результате этого воспитания.

«Если вы не хотите никак влиять на становление личности, если вам не важно, каким вырастет ребенок, то достаточно просто кормить его и при необходимости лечить. Но если вам не все равно, каким он вырастет, если хочется, чтобы у ребенка была правильная с вашей точки зрения система ценностей, и правильные привычки, тогда воспитывать нужно», – говорит Анна. И подчеркивает, что воспитание происходит не только тогда, когда родитель находится рядом.

«Воспитание происходит через контакт. Контакт возможен и через расстояние, для этого есть современные средства связи. Конечно, это не значит, что можно полностью заменить живое общение на смайлики в мессенджере. Но можно не прерывать общение, находясь в командировке. Если у ребенка возникает потребность позвонить вам и чем-то поделиться, если ему важно разделить с вами свои эмоции – значит вы достаточно хороший родитель».

Пять книг Анны Быковой из серии «Ленивая мама» переведены на 13 языков

Отдельно Анна касается темы родительских ожиданий. С одной стороны, ждать от ребенка конкретных «побед» в будущем нормально. С другой – надо помнить, что дети приходят в этот мир не для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям.

«Важно за туманом ожиданий увидеть реального ребенка с его потребностями, интересами, особенностями. Нет, ваша дочь не закончит школу с золотой медалью как мама, потому что ей сложнее дается учеба – и это нормально. Нет, ваш сын не будет ходить с вами в походы. Он боится насекомых и с трудом переносит отсутствие цивилизации. Нет, ваша дочь не хочет ехать в лагерь юных предпринимателей с англоговорящими вожатыми. Она хочет на все лето к бабушке, есть пирожки и читать книги».

При воспитании детей родителям приходится одновременно и транслировать свое видение, как надо жить эту жизнь, и принимать, что планы, мечты, стремления взрослеющего ребенка могут не совпадать с вашим.

Хотите получить больше полезной и важной информации о воспитании современных детей? Участвуйте в онлайн-конференции «МамаПапаФест – 2021», слушайте спикеров и задавайте свои вопросы. Подробности – на сайте (https://mamapapafest.ru/).

Организатор конференции - ИП Сойнова А. М. ОГРНИП 315183200030173

На правах рекламы

12+