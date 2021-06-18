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Общество18 июня 2021 15:28

«МамаПапаФест – 2021»: лекция от «ленивой мамы» Анны Быковой и ответы на главные вопросы о воспитании современных детей

Конференция пройдет 3 июля в режиме онлайн. Как принять участие?
Ксения Аксенова
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На «МамаПапаФесте» выступит 11 спикеров – психологи, конфликтологи, сексологи, педагоги

На «МамаПапаФесте» выступит 11 спикеров – психологи, конфликтологи, сексологи, педагоги

Как достичь родительского дзена и перестать тревожиться? Поможет «МамаПапаФест – 2021», онлайн-конференция для тех, кто хочет прокачать навык воспитания детей и ищет ответы на вопросы о том, как стать лучшей версией себя-родителя.

Самое главное о «МамаПапаФест – 2021»

Быть родителем сложно. Быть родителем, который преуспевает в воспитании своих детей, – сложно вдвойне. Постоянно кажется, что ты упускаешь нечто важное, забываешь самое главное, не замечаешь очевидное.

Навязчивое желание быть самым успешным, продуктивным и классным родителем на свете ложится на наши плечи тяжелым грузом. Облегчить его поможет «МамаПапаФест» .

Это онлайн-конференция для занятых родителей, которая пройдет в режиме онлайн 3 июля, с 9:00 до 16:00 по московскому времени. Здесь выступят 11 спикеров – психологи, детские психологи, сексологи, конфликтологи и многие другие. Хедлайнером мероприятия станет психолог и педагог Анна Быкова, автор серии бестселлеров о воспитании детей «Ленивая мама».

Круг вопросов, которые спикеры поднимут в рамках своих выступлений, волнует любого ответственного родителя. Как совмещать карьеру и воспитание детей? Как сделать общение с ребенком более качественным? Что делать с чувством «родительской вины»?

Конференция для родителей «МамаПапаФест» проходит уже в третий раз. Среди гостей прошлых лет были Дима Зицер, Людмила Петрановская, Нина Ерофеева и другие известные специалисты

Конференция для родителей «МамаПапаФест» проходит уже в третий раз. Среди гостей прошлых лет были Дима Зицер, Людмила Петрановская, Нина Ерофеева и другие известные специалисты

Фото: Амир Закиров

Разберут психологи и более конкретные темы. Например – как научить ребенка засыпать самостоятельно быстро и без слез? Что такое эмоциональный интеллект ребенка и почему важно его развивать? Как говорить с ребенком о наркотиках, криминале, терроризме? Как научить ребенка распоряжаться деньгами? Как говорить с ним о сексе? Не важно, какого возраста ваши дети – в любом случае вам откликнется большинство из 25 представленных тем. Также вы сможете задать выступающим все волнующие вас вопросы.

Полную программу конференции и список спикеров смотрите на сайте mamapapafest.ru. Здесь же можно оплатить участие в конференции. Чтобы стать зрителем, вам понадобится только компьютер, смартфон или планшет с выходом в интернет.

Кто такая «ленивая мама»?

Хедлайнером конференции в этом году стала Анна Быкова, автор серии книг о воспитании детей «Ленивая мама», профессиональный психолог и педагог, мама двоих сыновей. «Комсомолка» подробно расспросила Анну о концепции «ленивого материнства», развитии самостоятельности у ребенка и становлении его личности.

Анна Быкова призывает дать ребенку возможность самостоятельно делать то, с чем он в состоянии справиться Фото: vk.com/lenivaya_mama

Анна Быкова призывает дать ребенку возможность самостоятельно делать то, с чем он в состоянии справиться Фото: vk.com/lenivaya_mama

«Ленивая мама» не делает лишнего, то есть того, с чем ребенок может и хочет справиться сам. Это дает возможность малышу развить самостоятельность, овладеть важными бытовыми и личностными навыками – от приготовления еды до принятия важных решений. Любой навык формируется только через опыт. И если «неленивые» родители слишком активны и усердны, то в своей чрезмерности они не оставляют ребенку шанса получить собственный развивающий опыт», – подчеркивает Анна Быкова.

В своих книгах Анна опирается на тезис о том, что модель воспитания детей формируется исходя из приоритетов родителей – из того, что они считают важным, из их представления о желаемом результате этого воспитания.

«Если вы не хотите никак влиять на становление личности, если вам не важно, каким вырастет ребенок, то достаточно просто кормить его и при необходимости лечить. Но если вам не все равно, каким он вырастет, если хочется, чтобы у ребенка была правильная с вашей точки зрения система ценностей, и правильные привычки, тогда воспитывать нужно», – говорит Анна. И подчеркивает, что воспитание происходит не только тогда, когда родитель находится рядом.

«Воспитание происходит через контакт. Контакт возможен и через расстояние, для этого есть современные средства связи. Конечно, это не значит, что можно полностью заменить живое общение на смайлики в мессенджере. Но можно не прерывать общение, находясь в командировке. Если у ребенка возникает потребность позвонить вам и чем-то поделиться, если ему важно разделить с вами свои эмоции – значит вы достаточно хороший родитель».

Пять книг Анны Быковой из серии «Ленивая мама» переведены на 13 языков

Пять книг Анны Быковой из серии «Ленивая мама» переведены на 13 языков

Отдельно Анна касается темы родительских ожиданий. С одной стороны, ждать от ребенка конкретных «побед» в будущем нормально. С другой – надо помнить, что дети приходят в этот мир не для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям.

«Важно за туманом ожиданий увидеть реального ребенка с его потребностями, интересами, особенностями. Нет, ваша дочь не закончит школу с золотой медалью как мама, потому что ей сложнее дается учеба – и это нормально. Нет, ваш сын не будет ходить с вами в походы. Он боится насекомых и с трудом переносит отсутствие цивилизации. Нет, ваша дочь не хочет ехать в лагерь юных предпринимателей с англоговорящими вожатыми. Она хочет на все лето к бабушке, есть пирожки и читать книги».

При воспитании детей родителям приходится одновременно и транслировать свое видение, как надо жить эту жизнь, и принимать, что планы, мечты, стремления взрослеющего ребенка могут не совпадать с вашим.

Хотите получить больше полезной и важной информации о воспитании современных детей? Участвуйте в онлайн-конференции «МамаПапаФест – 2021», слушайте спикеров и задавайте свои вопросы. Подробности – на сайте (https://mamapapafest.ru/).

Организатор конференции - ИП Сойнова А. М. ОГРНИП 315183200030173

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