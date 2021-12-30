В Ижевске открылся Центр круглосуточной неотложной медицинской помощи

В новом центре предусмотрено круглосуточное наблюдение за пациентом. Фото: Амир Закиров

Круглосуточный медицинский центр неотложной помощи М-help (М-хелп) создан на базе частной медицинской помощи «Быстромед», открывшейся в 2016 году. Из бригады неотложки «Быстромед» за пять лет вырос в медицинский центр, и теперь пациенты могут не только круглосуточно вызвать врача на дом, но и прийти на прием в поликлинику, сдать анализы, а также пройти курс лечения в дневном стационаре.

М-help – это новое помещение по адресу: улица Карла Маркса, 1а с комфортными палатами, современным оборудованием и штатом квалифицированных врачей, на 100 % готовое к приему пациентов.

Директор центра М-help (М-хелп) Евгения Муртазина. Фото: Амир Закиров

«Мы заново прошли все пути лицензирования, набрали штат квалифицированных врачей и подготовили помещения центра к приему посетителей. В настоящее время значительно расширен перечень предлагаемых услуг и создана своя клинико-биохимическая лаборатория с новейшим оборудованием», – рассказала директор медицинского центра неотложной помощи М-help Евгения Муртазина.

Лечение в центре неотложной помощи – это не только капельницы и уколы, но и функциональная диагностика ЭКГ, холтер (суточное мониторирование ЭКГ) и СМАД (суточное мониторирование артериального давления), а также вся срочная лабораторная диагностика. Если потребуется, врачи проведут искусственную вентиляцию легких, оксигенацию, аспирацию и промывание желудка.

Прием врача в центре М-help (М-хелп)

Приехать на прием к врачу можно самостоятельно, непосредственно в центр. Здесь вы получите консультацию и лечение терапевта, кардиолога, невролога, онколога, психиатра-нарколога, психотерапевта и психолога. Стоимость приема – одна из самых низких в городе, и на сегодняшний день составляет 700 рублей.

Приехать на прием терапевта и узких специалистов можно в удобное для вас время. Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Здесь на месте можно будет сдать анализы крови, мочи, экспресс-ИХА-тест на Covid (Ковид), пройти УЗИ-диагностику и все необходимые процедуры. Кстати, процедурный кабинет работает в центре круглосуточно, соответственно, получить необходимую доврачебную помощь можно в любое время.

Запись на прием по телефону: +7 (3412) 323-003.

Фото: Амир Закиров

Лечение в стационаре

Пациенты с острыми и хроническими заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной системы, заболеваниями нервной и эндокринной систем могут пройти обследование, лечение по индивидуальной схеме в нашем терапевтическом стационаре.

После комплексного обследования врач подберет индивидуальную схему лечения. Фото: Амир Закиров

Комплексное наблюдение сразу у нескольких специалистов (терапевта, кардиолога, невролога, онколога, эндокринолога и др.) поможет подобрать необходимую в каждом конкретном случае схему лечения.

Палаты в стационаре одноместные и максимально комфортные. Вежливый и радушный медицинский персонал сделает пребывание в клинике приятным и удобным. Вход в стационар отдельный от амбулатории, что, конечно же, добавляет удобства для пациентов.

Фото: Амир Закиров

Находиться в стационаре медицинского центра неотложной помощи М-help можно не круглосуточно, а лишь днем – как раз на то время, когда необходимо выполнить все нужные процедуры. Это очень важный момент в период распространения коронавирусной инфекции, когда людям с хроническими заболеваниями, несмотря на все ограничения, необходимо проходить плановое лечение два и более раза в год.

Новая услуга центра – прием клинического психолога

Этот специалист поможет справиться с любой психологической проблемой, будь то сложные отношения между детьми и их родителями или кризис семейных отношений.

Необходимую помощь получат и люди с различными видами зависимости, находящиеся в депрессивном состоянии, переживающие панические атаки, стенические сбои, испытывающие проблемы со сном или имеющие другие нарушения психологического комфорта.

Вызов врача на дом

Самостоятельно добраться до врача получается, к сожалению, не всегда. В этом случае на помощь придут бригады неотложной помощи, которые окажут высококвалифицированные медицинские услуги на дому и, если потребуется, госпитализируют в дежурные стационары государственных больниц или в частный стационар медицинского центра М-help.

На каждый вызов бригада приезжает в полном составе: врач-терапевт, опытный фельдшер и водитель. Медицинские работники осмотрят пациента; если будет необходимо, то возьмут анализы, поставят диагноз, дадут рекомендации, назначат лечение и выдадут больничный лист или справку.

В январе врачей центра оснастят еще и портативными аппаратами для УЗИ-обследований, так что поставить диагноз непосредственно на месте будет еще проще. Стоимость вызова врача на дом составляет от 2500 до 6000 рублей, в зависимости от объема оказанных услуг, вызов фельдшера от 1500 рублей. Будьте здоровы, и в случае необходимости обращайтесь в центр М-help.

Подробную информацию о круглосуточном медицинском центре неотложной помощи М-help можно узнать по телефону +7 (3412) 323-003 или на официальном сайте.

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