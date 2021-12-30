Медицина Удмуртии в 2021 году: как медучреждения справляются с ковидной нагрузкой и что нужно для внедрения онлайн-консультаций

Что изменилось в больницах Удмуртии за год? Фото: pixabay.com

Коронавирус второй год испытывает систему здравоохранения на прочность. Как больницы справляются с трудностями и можно ли перенести медицину в дистанционный режим? На эти и другие вопросы ответили эксперты за круглым столом по итогам 2021 года.

Испытание коронавирусом

По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко, два последних года стали для системы здравоохранения региона непростыми, но они же позволили получить новый опыт, а также дополнительно оснастить больницы республики оборудованием.

После осеннего подъема заболеваемости ситуацию удалось стабилизировать, и в декабре появилась возможность сократить количество ковид-коек в четыре раза, а крупные медорганизации смогли вернуться к плановой работе. Как отмечает эксперт, снижение заболеваемости произошло довольно резко, что объяснялось как введением ограничительных мер, так и наращиваем темпов вакцинации.

Итоги и перспективы медицины в 2021 году обсудили за круглым столом. Фото: Амир Закиров

«К сожалению, мы до сих пор не достигли той цифры к которой стремимся, – 80 % вакцинированного населения, а надо сказать, что есть регионы, которые достигли цифры и в 90 %. В Удмуртии на сегодняшний день привито только 72 % жителей, подлежащих вакцинации, но даже с этой цифрой число заболевших стало снижаться. В 2022 году планируется вакцинация подростков 12–18 лет. Это актуально, так как дети тоже болеют. Радует, что в Удмуртии нет летальных случаев, но мы стали регистрировать у детей увеличение доли среднетяжелых форм и постковидный синдром», – рассказала Марина Петренко.

Врачи Удмуртии строго следуют методическим рекомендациям по лечению коронавируса, которые за время пандемии обновлялись более 13 раз, обмениваются опытом с московскими клиниками и клиниками других регионов.

Отдельное внимание уделяется лечению от коронавируса беременных женщин. Роженицы с подтвержденной инфекцией и с подозрением на нее направляются в роддом № 5, где получают лечение по особой схеме, – будущим мамам противопоказаны многие лекарственные препараты, применяемые в стандартной терапии ковида.

Замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. Фото: Амир Закиров

Как обстоят дела в частной медицине, рассказала главный врач клиники «МЕДСИ» Мария Попова. Сейчас группа компаний «МЕДСИ» – это 52 клиники в Москве и Московской области, а также 17 региональных клиник. В эпоху пандемии специалисты также базируются на рекомендациях Минздрава России, а еще используют опыт зарубежных коллег и активно внедряют собственный.

«Мы убедились, что течение этой болезни непредсказуемо. Молодой спортсмен, который по логике должен перенести инфекцию в легкой форме, может заболеть крайне тяжело, а пациент с хроническими заболеваниями – наоборот – легко. Анализировать информацию врачам помогает искусственный интеллект «третье мнение», который способен обнаруживать и отмечать патологические участки в картине КТ. С приходом коронавируса мы стали активнее его использовать. Использование искусственного интеллекта сокращает время на описание снимков почти на 80 %», – говорит Мария Попова.

В больницы Удмуртии поступило новое диагностического оборудование, в том числе КТ и МРТ. Фото: pixabay.com

Оснащение больниц в эпоху ковида

Вложения в развитие государственной медицины за эти два года Марина Петренко назвала беспрецедентными.

«Только за 2021 год в ковидные стационары было поставлено четыре компьютерных томографа. Сейчас у нас продолжается переоборудование. В этом году будет поставлено еще два МРТ, еще один КТ на подходе, я не говорю уже о мимеографах, флюорографах. В больницы Удмуртии поступило 150 аппаратов ИВЛ, аппарат ЭКМО. А если говорить об аппаратах УЗИ-диагностики, электрокардиографах и откашливателях, счет пойдет на тысячи», – отмечает эксперт.

Количества аппаратуры, имевшегося до пандемии, в целом хватало для оказания плановой медицинской помощи, но теперь, если инфекция отступит, можно будет говорить о значительном повышении качества оказания медпомощи.

Конструктор медицинской техники ООО Концерн «Аксион» Евгений Молчанов и главный врач клиники «МЕДСИ» Мария Попова. Фото: Амир Закиров

Достаточно большой объем поставляемого оборудования производится заводом «Аксион», например бригады скорой помощи сейчас оснащены легкими переносными дефибрилляторами местного производства. Дефибрилляторы и кардиографы производства «Аксион» лидируют по количеству проданных аппаратов, их выпускают уже около 50 лет, год от года совершенствуя. Недавно в производство были запущены актуальные во времена ковида аппараты ИВЛ.

Подробнее о новом оборудовании рассказал главный конструктор медицинской техники ООО Концерн «Аксион» Евгений Молчанов.

«Мы увидели значительное увеличение спроса на нашу продукцию. Сейчас мы производим практически весь набор сложного медицинского оборудования для осуществления скорой медпомощи. Это ИВЛ, дефибрилляторы, мониторы, пульсоксиметры, кардиографы. Мы не ограничиваемся поставками по России и поставляем оборудование за рубеж, так как имеем сертификат международного уровня по разработке и производству медтехники. И наша задача сейчас – создавать конкурентоспособный продукт, который не будет уступать зарубежным аналогам», – говорит специалист.

Руководитель группы прикладных проектов филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком» Виктор Загорянский. Фото: Амир Закиров

Как отметил Евгений Молчанов, во многом производство опирается на запрос от самих медорганизаций, так как только пользователь может дать обратную связь, насколько выпускаемый аппарат удобен и функционален.

Кстати, именно «Аксион» создал первый в России автоматический дефибриллятор, который предназначен для помощи людям с внезапной остановкой сердца. На западе практика размещения таких аппаратов в общественных местах существует уже давно и позволяет спасти многие жизни, позволяя «запустить» сердце до приезда бригады скорой помощи. К сожалению, в России пока не разрешено использовать дефибриллятор людям, которые не имеют медицинского образования, но законопроект уже рассматривают в гордуме.

Евгений Молчанов, конструктор медицинской техники ООО Концерн «Аксион». Фото: Амир Закиров

Будущее – за дистанционными технологиями

Создание единой системы обмена данными и возможность интеграции в нее диагностического оборудования – еще один важный медицинский аспект, за которым стоит будущее.

По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко, в настоящее время реализуется несколько пилотных проектов, в частности с концерном «Аксион» и компанией «Ростелеком» идет совместная работа по дистанционной расшифровке ЭКГ. Это частично позволяет решить проблему кадрового дефицита в ряде организаций; кроме того, есть состояния, когда одному специалисту трудно сделать заключение и необходимо коллегиальное решение.

Дефибрилляторами производства Концерна «Аксион» оснащены машины скорой помощи в Ижевске. Фото: Диля Ахмадишина

«В Удмуртии при участии «Ростелекома» развивается информационная система – централизованный архив медицинских изображений. Мы подключили диагностическое оборудование в разных больницах Удмуртии к удаленному виртуальному хранилищу. Теперь система аккумулирует снимки, томограммы и другие результаты обследований пациентов со всей республики в цифровом виде. Например, гражданин может сделать рентген в небольшой сельской больнице, а затем его данные получит и проанализирует врач в районной поликлинике. Это быстро и удобно. Наш сервис повышает доступность медицины для каждого жителя региона», – говорит Виктор Загорянский, руководитель группы прикладных проектов филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

По его словам, технология передачи данных с электрокардиографов уже успешно протестирована, и в скором времени кардиограмма не только сможет автоматически добавляться в электронную карту пациента, но и дистанционно проходить расшифровку. Это поможет разгрузить специалистов и уменьшить очереди.

В Удмуртии реализуют проект дистанционной расшифровки ЭКГ. Фото: pixabay.com

Область телемедицины существует в Удмуртии уже более 10 лет, но пока это по большей части взаимодействие «врач – врач». У специалистов есть возможность связываться друг с другом в онлайн-режиме и даже создавать консилиумы. Например, Мария Попова рассказала о работе референсного центра клиники «МЕДСИ», который включает в себя более 100 рентгенологов из разных регионов, способных работать со снимками в удаленном режиме.

А вот дистанционные консультации для граждан пока не настолько распространены, как хотелось бы, но уже применяются на стадии аудиоконтроля при обзвоне пациентов с коронавирусной инфекцией. Законодательная база для телемедицинских консультаций уже разработана, но внедрение таких технологий требует значительных финансовых вложений и обучения персонала.

В настоящее время врач может поставить дистанционно только предварительный диагноз. Фото: pixabay.com

«С 2018 года врачи «МЕДСИ» оказывают плановые и срочные консультации по 25 направлениям. Сейчас в режиме онлайн могут консультировать 17 докторов из Ижевска. На сегодняшний день имеется соглашение с Минэкономики России о работе в экспериментально-правовом режиме. Мы нарабатываем моменты, которые прописаны в законодательных актах, и затем предоставим отчет о том, какие диагнозы можно предварительно поставить во время такой консультации», – рассказывает Мария Попова.

Но реальность пока не совпадает с ожиданиями пациента. Врачам нельзя ставить окончательные диагнозы и назначать схему лечения. В настоящее время телемедицинская консультация используется в качестве подготовительного мероприятия перед врачебным приемом. Тем не менее даже сейчас нельзя недооценивать срочные дистанционные консультации, хотя бы в качестве дополнительной психологической поддержки пациента.

Телемедицина может решить проблему нехватки узких специалистов. Фото: pixabay.com

Виктор Загорянский подчеркнул, что развитие телемедицины важно для отдаленных районов республики. Если в поселении есть проблема нехватки опытных врачей, то частично решить ее можно при помощи современного диагностического оборудования. Врачи узкой специализации, получив результаты обследований пациента, смогут удаленно выявить опасные патологии или принять решение о необходимости более детальной диагностики. «Ростелеком» готов расширять географию медицинского сервиса и подключать к системе централизованного архива медицинских изображений все больше больниц и ФАПов Удмуртии.

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