Гороскоп на неделю с 3 по 9 января: Скорпионам стоит воздержаться от случайных сексуальных связей, а Близнецы могут подхватить вирусную инфекцию

Фото: unsplash.com

ОВЕН

Неделя предстоит непростая, но интересная. Звезды рекомендуют отказаться от решений, в которых вы до конца не уверены. Возможны небольшие проблемы со здоровьем, однако при своевременном предупреждении и лечении все более чем решаемо.

ТЕЛЕЦ

В середине недели вероятен значительный финансовый успех. Если вы планируете отправиться в путешествие – откажитесь от своих планов, ничего хорошего вас там не ждет. Алкоголем злоупотреблять не стоит, а с понедельника по среду включительно лучше вообще не пить. Рядом с вами находится волк в овечьей шкуре – поменьше откровенничайте с малознакомыми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Велик риск подхватить какую-нибудь вирусную инфекцию – он в разы выше среднего показателя. Не спорьте со своей второй половинкой – в 90% случаев вы проиграете, и вам очень долго будут это припоминать.

РАК

Помните о том, что в большинстве случаев правда где-то посередине. Вас будет бросать из стороны в сторону – так звезды хотят показать вам весь спектр состояний окружающего вас мира, а вовсе не склонить к выбору того или иного лагеря, мироощущения или образа мыслей. Не ешьте мучное, сладкое или острое – к концу недели подобная пища может вызвать у вас большие проблемы со здоровьем.

ЛЕВ

Больше доверяйте людям, иначе уже к среде останетесь в гордом одиночестве. На этой неделе крайне не рекомендуется заводить домашних животных – звезды намекают, что скорее всего бедный пушистик окажется в приюте или на улице. А вот заводить отношения или вступать в брак можно и даже нужно – скорее всего, это будет длительный и небезынтересный союз.

ДЕВА

Если есть возможность, отправьтесь в дальнюю поездку или даже в путешествие. Если нет – то найдите. Вам критически важно развеяться и сменить обстановку, в противном случае вы рискуете потерять себя раз и навсегда.

ВЕСЫ

Не отказывайтесь от помощи родных и близких людей. В середине недели высока вероятность возникновения проблем с законом.

СКОРПИОН

Старайтесь не садиться за руль без крайней необходимости. В вашем сердце сидит чужая вина, она совершенно не ваша - и как только вы это поймете, все в вашей жизни пойдет в гору. На этой неделе звезды советуют воздержаться от случайных сексуальных связей.

СТРЕЛЕЦ

Высока вероятность травмы на ровном месте. Смотрите под ноги и не витайте в облаках. Во всем остальном неделя довольно удачная, хотя и без запредельных успехов в чем бы то ни было.

КОЗЕРОГ

Жизнь заставит вас пересмотреть свои взгляды по ключевым социально-экономическим вопросам. Если никаких взглядов нет, то обязательно появятся. Не стоит спорить с начальством, если в списке ваших целей на ближайшую неделю нет пункта «увольнение».

ВОДОЛЕЙ

Великолепная неделя. Успех будет развиваться по нарастающей. Уже ко вторнику вы поймете, что вам нет равных на работе, но это лишь замотивирует вас к дальнейшему росту. К пятнице вероятен незначительный спад активности, но в выходные вы вновь почувствуете прилив эмоциональных и физических сил.

РЫБЫ

Вам не хватает уверенности в себе. Важно понять, что все проблемы находятся в вашей голове. Первая половина недели будет успешной во всем, кроме любви, вторая – наоборот. Ни в коем случае не знакомьтесь на улице.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 2022 год: у Овнов пик удачи придется на май, а у Козерогов летом будет хаос в жизни

«Елки» и «Гарри Поттер» 20 лет спустя: что посмотреть в новогодние праздники