Группа «Невский проспект» зажгла в столице Удмуртии

Коллектив из Кирова исполнил лучшие хиты группировки «Ленинград». Фото: Эдуард КАРИПОВ

В столице Удмуртии продолжается новогодний фестиваль «Вместе теплее». 5 января на Центральной площади Ижевска выступила группа «Невский проспект». Коллектив из Кирова исполнил лучшие хиты группировки «Ленинград».

ФОТО: Эдуард Карипов

Жители и гости Удмуртии услышали известные песни под живое сопровождение гитары, трубы, саксофона и барабанов в исполнении 8 музыкантов. Программа «Ленинградошоу» вызвала шквал аплодисментов.

ФОТО: Эдуард Карипов

ФОТО: Эдуард Карипов

ФОТО: Эдуард Карипов

«Каждый, кто провёл этот вечер с нами на Центральной площади настоящий молодец. Согреться мы ещё успеем дома. А на концерт мы пришли зажигать. Спасибо «Невскому проспекту», спасибо Марине и Илье, с кем мы танцевали и познакомились на площадке. Спасибо всем за лучший новогодний подарок», - рассказала Ульяна Тихомирова.

ФОТО: Эдуард Карипов

ФОТО: Эдуард Карипов

Ижевчанка Ирина Лоскутова призналась: «В этом концерте был один минус, это -25 на улице. Спасибо организаторам фестиваля, что мы смогли позажигать под хиты Шнурова. Ребята выложились на все 100%. Надеюсь они не замёрзли, мы точно нет. Надеюсь, что они ещё приедут».

ФОТО: Эдуард Карипов

ФОТО: Эдуард Карипов

Завершилась программа традиционным фейерверком.

ФОТО: Эдуард Карипов

Кроме того, сегодня с 12:00 до 13:00 на Центральной площади Ижевска пройдет театрализованное представление «Приключения Метелицы и Новогоднего Валенка» (0+). В это же время возле ТРК «Столица» пройдет детская развлекательная программа «Хороводим вместе!» (0+). В парке им. Кирова с 12:00 до 14:00 стартует турнир по хоккею на валенках (6+). В 12:30 начнется фестиваль меткости «А, ну-ка, валенок» (6+).

С 19:00 до 21:00 на Центральной площади пройдет музыкальная программа «Шевелись валенок». В 20:00 ижевчан ждет концерт ансамбля «Италмас», а специальным гостем вечера станет известная московская фолк-группа «САДко» (16+). Они исполнят хиты собственного сочинения и народные песни в собственной обработке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Согрели друг друга улыбками»: 10 эмоциональных фото с выступления группы «Кружево» в Ижевске

Клава Кока зажгла на Центральной площади в Ижевске