Гороскоп финансов на 2022 год: у Дев крайне удачный год, а Весам стоит начать копить деньги

В 2022 году за финансовое благополучие придется побороться Фото: Архив «КП» в Ижевске

Тигр – не самое щедрое животное восточного гороскопа, поэтому за финансовое благополучие придется побороться. Однако для тех, кто кому удастся совершить прорыв, успехи будут значительными, денежный поток ощутимо возрастет. Вот только тратить деньги нужно с умом, транжир Тигр не любит. Сейчас о каждом знаке зодиака более подробно.

Овен

Будут и взлеты, и падения. Если вам повезло, и вы выиграли деньги, часть обязательно потратьте на добрые дела. Бережнее относитесь к деньгам в течение всего года, не совершайте крупных необдуманных покупок.

Телец

Если у вас в планах есть покупка недвижимости, звезды вас в этом поддержат, а вот бездумных трат не допускайте. Некоторые представители знака зодиака возьмутся за изучения новых финансовых инструментов хранения и преумножения денег.

Близнецы

Вам стоит планировать крупные покупки на ближайшие годы, что поможет вам правильно организовать свои финансы. 2022 год для вас – идеальное время для покупки недвижимости и автомобиля. Если вы работаете в банковской сфере или бухгалтером, будьте особенно осторожны в начале года.

Рак

В первой половине года дела пойдут не очень хорошо, возможно даже придется влезть в долги. Ближе к середине года, ситуация наладится. Все крупные покупки отложите до осени, и вообще будьте бережливее с финансами, живите только по средствам.

Лев

Финансовых проблем у вас не будет. Не будет ни крупных поступлений, ни крупных трат. Особенно удачными будут покупки, связанные с домом и семьей. Тем, кто решит съездить в отпуск, вполне возможно, поступит выгодное предложение.

Дева

Финансовая удача будет в ваших руках! Деньги будут появляться как будто ниоткуда, но на самом деле за ними стоит ваш упорный труд. Хороший результат принесут вложения в недвижимость и бизнес, но тщательно проверяйте проекты, в которые инвестируете.

Весы

Начните копить, советуют астрологи. Доходы будут расти, но вместе с этим увеличатся и расходы. Каждая покупка должна быть максимально обоснованной. Какой бы тупиковой не казалась ситуация, вы виртуозно и плавно выйдете из нее.

Скорпион

Вам удастся компенсировать упущенную ранее прибыль, а также взыскать долги в виде денег или услуг. Особенно повезёт в 2022 году тому, кто в предыдущих периодах был на грани разорения или банкротства. Удачными будут покупки земли и недвижимости.

Стрелец

Зима и весна – время увеличения доходов. Не резко, но стабильно. В этот период ограничьте траты только на важное и нужное. Накопления пригодятся в августе, когда вас могут ждать крупные траты. Вообще решение всех финансовых вопросов лучше перенести на осень.

Козерог

Прибыль будет напрямую зависеть от ваших усилий в бизнесе и работе. Время грамотных инвестиций и накоплений. Летом доходы умножаться, но не тратьте много, лучше вложите их в дальнейшее развитие. Закончится год на позитивной денежной ноте.

Водолей

Настоящие финансовые качели вас ждут в первую декаду 2022 года. С апреля ситуация стабилизируется. Во второй половине года все выправится окончательно, вероятны новые удачные проекты и сделки. Главное, не сомневайтесь в себе, ваша вера в себя способна творить чудеса.

Рыбы

Старайтесь не занимать деньги, отдавать будет непросто. Самыми удачными месяцами будут февраль, март и апрель. Успех на стороне тех, кто действует энергично и настойчиво. Активные действия в плане финансов лучше всего совершать в первой половине года.

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