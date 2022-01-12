Новости Удмуртии на утро 12 января 2022: ижевчанка на страницах модного журнала и наша лыжница на Олимпиаде в Пекине

Лыжные соревнования на Олимпиаде стартуют 5 февраля. Фото: vk.com/flgu18

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 января, среда. Синоптики прогнозируют похолодание до -14 °С. Ожидается северо-восточный ветер, 4-9 м/с. На дорогах гололедица.

Вспомним самые важные новости на сегодняшнее утро.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАРКОКУРЬЕРА С ПОЧТИ 2 КГ «СИНТЕТИКИ» ПОЙМАЛИ В ВОТКИНСКЕ

Фото: УМВД по УР

Мужчина планировал сбыть наркотики на территории Пермского края. Подробнее

ЖИТЕЛЯ УДМУРТИИ ОСУДИЛИ ЗА ПОПЫТКУ ДАТЬ ВЗЯТКУ СОТРУДНИКУ ГИБДД

Мужчина попался на перевозке контрафактных сигарет и надеялся «решить вопрос» за 100 тыс. рублей. Подробнее

ЛЫЖНИЦУ ИЗ УДМУРТИИ ЛИЛИЮ ВАСИЛЬЕВУ ВКЛЮЧИЛИ В СОСТАВ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Лыжные соревнования на Олимпиаде стартуют 5 февраля. Фото: vk.com/flgu18

А вот в мужской команде спортсменов из нашей республики не оказалось. Подробнее

БОЛЕЕ 1700 ИЖЕВЧАН ЗАБОЛЕЛИ ОРВИ ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ

Более 1300 заболевших - дети до 14 лет. Подробнее

15 ЧЛЕНОВ БАНДЫ ПРОДАВЦОВ ОЧКОВ ОСУДЯТ В УДМУРТИИ

ходили по квартирам и путем обмана продавали гражданам очки и аксессуары к ним по сильно завышенной цене. Подробнее

ФОТО С БЫВШЕЙ ИЖЕВЧАНКОЙ ПОЯВИЛОСЬ НА СТРАНИЦАХ МОДНОГО ЖУРНАЛА HARPER’S BAZAAR

Фото: @lendomonda

Фотографии черно-белые и весьма чувственные. Сделал их фэшн-фотограф Амер Мохамед. Подробнее