Новости Удмуртии на утро 12 января 2022: ижевчанка на страницах модного журнала и наша лыжница на Олимпиаде в Пекине

Лыжные соревнования на Олимпиаде стартуют 5 февраля. Фото: vk.com/flgu18
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 января, среда. Синоптики прогнозируют похолодание до -14 °С. Ожидается северо-восточный ветер, 4-9 м/с. На дорогах гололедица.
Вспомним самые важные новости на сегодняшнее утро.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАРКОКУРЬЕРА С ПОЧТИ 2 КГ «СИНТЕТИКИ» ПОЙМАЛИ В ВОТКИНСКЕ
Фото: УМВД по УР
Мужчина планировал сбыть наркотики на территории Пермского края. Подробнее
ЖИТЕЛЯ УДМУРТИИ ОСУДИЛИ ЗА ПОПЫТКУ ДАТЬ ВЗЯТКУ СОТРУДНИКУ ГИБДД
Мужчина попался на перевозке контрафактных сигарет и надеялся «решить вопрос» за 100 тыс. рублей. Подробнее
ЛЫЖНИЦУ ИЗ УДМУРТИИ ЛИЛИЮ ВАСИЛЬЕВУ ВКЛЮЧИЛИ В СОСТАВ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ
Лыжные соревнования на Олимпиаде стартуют 5 февраля. Фото: vk.com/flgu18
А вот в мужской команде спортсменов из нашей республики не оказалось. Подробнее
БОЛЕЕ 1700 ИЖЕВЧАН ЗАБОЛЕЛИ ОРВИ ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ
Более 1300 заболевших - дети до 14 лет. Подробнее
15 ЧЛЕНОВ БАНДЫ ПРОДАВЦОВ ОЧКОВ ОСУДЯТ В УДМУРТИИ
ходили по квартирам и путем обмана продавали гражданам очки и аксессуары к ним по сильно завышенной цене. Подробнее
ФОТО С БЫВШЕЙ ИЖЕВЧАНКОЙ ПОЯВИЛОСЬ НА СТРАНИЦАХ МОДНОГО ЖУРНАЛА HARPER’S BAZAAR
Фото: @lendomonda
Фотографии черно-белые и весьма чувственные. Сделал их фэшн-фотограф Амер Мохамед. Подробнее