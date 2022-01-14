Гадания на Святки: узнаем имя суженого при помощи 5 обрядов

Впереди нас ждут выходные – отличное время для Святочных гаданий Фото: Архив «КП» в Ижевске

Святки – время, когда все гадания правдивы. Поэтому журналистка «Комсомолки» Дарья Прозорова решила узнать имя будущего мужа и прошла сразу пять обрядов. Ну, чтоб наверняка.

Она и ботинок из окна бросала, и в зеркальном коридоре рассматривала силуэт, и к голосовому помощнику на телефоне обращалась… Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.

Еще несколько способов гаданий на Святки и их трактовки вы найдете здесь.

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