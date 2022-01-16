Криминальные новости Удмуртии за неделю: убийства в новогоднюю ночь и насилие над несовершеннолетней

Мужчина совершил надругательство над своей падчерицей. Фото: Александра Мосунова

Собрали самые громкие криминальные новости, происходившие в республике за последние семь дней.

Начинаем новый год неправильно

Кто-то под бой курантов чокался бокалами, а кто-то хладнокровно убивал людей. Так произошло в Ижевске на ул. Барышникова, где 38-летний мужчина убил свою 37-летнюю сожительницу. Он избил ее и женщина скончалась. Обвиняемый находится под стражей.

Часто убийства происходят после алкогольного опьянения Фото: Архив КП

Похожий инцидент произошел в Малопургинском районе. Мужчина также избил свою сожительницу в новогоднюю ночь и оставил ее на улице. Причиной зверского поступка послужила ревность. 36-летняя жительница с травмами и признаками обморожения поступила в больницу, где скончалась. Мужчина признал свою вину. Его поместили под стражу.

Также, два очень похожих случая произошли в Ижевске и Сарапуле 1 января. Схема одна и та же: двое мужчины выпивали, случилась ссора, в итоге два пенсионера убито ранее судимыми мужчинами.

Очки н-нада?

15 членов банды предстанут перед судом в Удмуртии. Злоумышленники ходили по квартирам и сообщали, что они сотрудники салонов оптики. Для своего обмана они выбирали пожилых граждан, которых убеждали, что ношение имеющихся у них очков пагубно влияет на состояние здоровья. Взамен этого, они предлагали купить их очки за 2 тысячи рублей. Таким образом, они обманули 114 граждан, а причиненный ими ущерб оценивается в 418 тысяч рублей. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Наживающиеся на зависимости

Зависимость начинается с легких наркотиков Фото: Архив «КП» в Ижевске

За эту неделю двоих мужчин заключили под стражу по подозрению в сбыте наркотиков. 41-летний ижевчанин организовал в своей квартире по ул. Советской наркопритон. Он предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для употребления и изготовления запрещенных веществ на протяжении нескольких месяцев. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

А 32-летний житель Завьяловского района задержан с двумя килограммами синтетических наркотиков. Он вез их для продажи в Пермский край. Он может быть осужден до 20 лет лишения свободы.

Жителя Ижевска осудили за сексуальное насилие над над несовершеннолетней падчерицей

Чаще всего, сексуальные надругательство над детьми совершаются их близкими родственниками. Так произошло и в этом случае. 38-летний мужчина совершал насилие над девочкой 14 лет. Он был ее отчимом. Суд приговорил его к 13,5 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года.

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