Как помочь новичку освоиться в сфере недвижимости?

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Как свидетельствует HR-практика, многие специалисты, приходящие в сферу недвижимости, сталкиваются с трудностями в первые несколько месяцев работы, что ведет к низкой закрепляемости сотрудников и разочарованию в профессии. Связано это как с необходимостью осваивать новую сферу с нуля (ведь многие приходят в недвижимость, уже поработав в банках, ритейле, автобизнесе), так и со спецификой самого бизнеса, где ключевым фактором является выстраивание отношений с клиентом. За советами, как помочь новичкам адаптироваться, мы обратились к человеку, который за несколько лет выстроил эффективную команду специалистов численностью более 100 человек, – Наталии Лемец, директору компании «Этажи» в г. Ижевске.

– Наталия, расскажите, как помочь развиваться новичку.

Нет ничего лучше практики с наставником. Это не то же самое, что разбирать кейс в теории. В процессе адаптации у нас в компании начинающий специалист погружен в реальные бизнес-процессы, он сам проживает эту реальность и учится на практике, как эффективно работать, у более опытных товарищей.

– Как понять, что новичок сможет со временем стать хорошим специалистом?

В период адаптации новички проходят двухнедельное обучение по собственной методике компании. Двадцатилетний опыт в сфере недвижимости позволил нам выделить ключевые навыки для развития, а также обобщить и адаптировать наиболее эффективные практики работы с клиентом. По итогам обучения принимается решение о том, подходит нам человек или нет.

– Как человек, который еще не принял окончательное решение о смене работы/профессии, может ближе познакомиться с новой сферой?

Первый инструмент

Аккаунт команды в социальных сетях. Там мы показываем реальную жизнь всех своих специалистов по недвижимости. Заходя в аккаунт, люди видят изнанку нашей работы и атмосферу в компании. Это очень важно для понимания ценности работы эксперта по недвижимости.

Второй инструмент

Рынок услуг в стране стабильно растет, как и спрос на недвижимость. Люди нуждаются в грамотных специалистах, экспертах, которые помогли бы им максимально легко и быстро решить проблемы с таким серьезным вопросом, как покупка и продажа жилья. Поэтому отличная возможность попробовать себя в сфере недвижимости, посмотреть, насколько это динамичный рынок и насколько здесь можно хорошо зарабатывать, – посетить наш обучающий курс «Школа риелтора» (18+).

Обучение рассчитано на 3 дня. Перед слушателями выступят различные эксперты из сферы недвижимости: учредитель филиала, руководитель, менеджеры и успешные специалисты отдела продаж, ипотечный брокер, юрист, специалист по работе с застройщиками. В программе курса слушатели познакомятся с профессией, узнают стандарты работы, научатся работать с возражениями клиентов, а также изучат много узкоспециальных особенностей бизнеса.

Бесплатное трехдневное обучение стартует 26 января в 18:30 в ТОЦ «Алые Паруса» (ул. Кирова, 142).

По итогам курса все участники получат сертификат о прохождении обучения и памятные подарки.

Узнать подробности и записаться на курс можно здесь: izh-etagi.ru/newschool

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