Почему в поликлиниках Ижевска снова появились огромные очереди и можно ли что-то с этим сделать

Рассказываем, когда нужно идти в поликлинику, а когда вызывать врача на дом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Удмуртии всего две недели назад, а заболеваемость подскочила уже больше чем в 16 раз. Очередей в поликлиниках стоило ожидать, но ижевчане все равно не были готовы к тому, что стоять придется даже на улице. А именно такие ситуации наблюдались в понедельник 31 января: фото разместили сразу несколько ижевских сообществ в соцсетях.

«Комсомолка» решила разобраться, почему так произошло и какие меры предпринимаются, чтобы решить проблему.

НЕВИДАННАЯ НАГРУЗКА

Мы начали с того, что посетили несколько самых загруженных поликлиник на следующий день. Во вторник больших очередей уже не обнаружилось, хотя, признаемся, мы пришли не с самого утра, а с 10:00 до 13:00.

Такую очередь возле ГКБ № 6 заметили утром 31 января. Фото: vk.com/zlou18

С другой стороны, врачи и не скрывают, что на них сейчас свалилась невиданная прежде нагрузка. Циркулирующий сейчас штамм коронавируса «омикрон» примерно в шесть раз превышает по заразности прошлые штаммы, и очереди неизбежны, хотя поликлиники с прошлой недели работают семь дней в неделю.

Коридор одной из поликлиник Ижевска 31 января. Фото: vk.com/zlou18

«Самые пиковые для нас дни – это понедельник и пятница. Ежедневно к нам первично обращается более 230 пациентов, возросло число вызовов на дом. Очень много было пациентов в эту субботу – более 100 человек; в воскресенье – 65 человек», – говорит Алсу Ишниязова, главный врач городской поликлиники № 2.

КАК ПОЛУЧАЮТСЯ ОЧЕРЕДИ

Первопричиной очередей, конечно же, является возросшая заболеваемость. Если в прошлые месяцы на амбулаторном лечении в клиниках Удмуртии находились от 1,2 до 5 тысяч ковид-положительных пациентов, то сейчас это уж более 16 тысяч.

Для сравнения: такие очереди были в ГКБ № 7 в октября 2021 года Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Вместе с тем в стационарах ситуация не такая напряженная. По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко, сейчас под коронавирус развернуто 1630 коек, и лишь 1200 из них занято. Если вспомнить предыдущие периоды подъема заболеваемости, то коечный фонд приходилось увеличивать до 3,9 тысячи.

Причина проста: раньше на территории республики были распространены штаммы коронавируса, вызывающие тяжелое течение болезни, а сейчас лидирующие позиции захватил «омикрон», при котором болеют не тяжело, но массово.

А это ГКБ № 6 утром 1 февраля – во вторник Фото: Амир Закиров

Также в Минздраве отмечают, что население чаще всего идет на прием в начале и в конце рабочей недели, тогда как середина пустует. Например, понедельник и до пандемии считался днем с большими очередями.

«Возможно, наше население еще не до конца информировано о том, что поликлиники перешли на семидневный режим работы. Мы хотели снять напряженность понедельника, равномерно распределив эту нагрузку на субботу и воскресенье, но, вероятнее всего, те люди, кто заболели в выходные, все равно обратились за медпомощью только в понедельник, так как нуждались в листке нетрудоспособности», – объясняет Марина Петренко.

Поликлиника ГКБ № 6: пациенты есть, но их немного Фото: Амир Закиров

Неравномерное распределение населения между поликлиниками, к сожалению, тоже имеет место. Например, к таким клиникам, как ГКБ № 2, 6 и 7, прикреплено больше пациентов, чем к другим, и очереди собираются быстрее. Расположение поликлиники и транспортная развязка тоже, как ни странно, играют свою роль. Например, в ГКБ № 7 люди чаще всего едут на автобусе, и наплыв народа совпадает со временем очередного рейса.

Кроме того, в поликлиниках то и дело возникает кадровый дефицит, так как врачи тоже заболевают.

А МОЖНО ЛИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ?

Марина Петренко считает, что ситуация контролируемая, хотя и напряженная.

У поликлиники ГКБ № 7 тоже нет очередей Фото: Амир Закиров

«Для работы привлекаются ординаторы, волонтеры, студенты, поэтому на сегодняшний день ситуация становится менее напряженной. <…> Со стороны Минздрава организованы выезды в поликлиники специалистов, которые помогают оптимизировать работу, – подсказать администрации больницы, как и какие процессы упростить, чтобы снизить время нахождения пациента в поликлинике», – объясняет она.

ГКБ № 7: очередь перед регистратурой 1 февраля Фото: Амир Закиров

Также, по словам замминистра здравоохранения Удмуртии, в силах руководства каждой медорганизации усилить работу в периоды максимального потока пациентов.

Например, в ГП № 2 учли многочисленные просьбы и в течение суток смогли организовать электронную очередь в «красной зоне». Теперь здесь одновременно работают четыре терапевтических кабинета, и пациенты проходят по талонам в первый освободившийся – порядка стало намного больше.

На крыльце ГКБ № 2 пусто Фото: Амир Закиров

Еще одна мера, которая поможет мобилизовать ресурсы, – отмена плановой медпомощи и диспансеризации до конце февраля. Это позволит перенаправить на борьбу с ковидом часть узких специалистов.

Возле гардероба ГКБ № 2 Фото: Амир Закиров

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ

Врачи признают: работу сейчас стараются оптимизировать по максимуму и организовать так, чтобы очереди не успевали скапливаться, однако с таким ростом заболеваемости это все равно будут неизбежно.

«Красная зона» ГП № 2 1 февраля – очередь есть, но небольшая, пациентов принимают по номеркам Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Правда, кое-что могут сделать сами пациенты.

- Первое правило: не паниковать. «Омикрон» легче, чем другие штаммы, и его вполне можно победить стандартными противопростудными средствами. Если у вас появились симптомы ОРВИ, но без одышки и высокой температуры, то, скорее всего, как обычная ОРВИ эта инфекция и будет протекать. У большинства пациентов симптомы проходят через 5–7 дней, а в течение 8–10 дней можно получить отрицательный результат на ковид.

- Если вы находились в близком контакте с больным коронавирусом и почувствовали недомогание, сразу в больницу идти не нужно. Позвоните на горячую линию или в регистратуру своей поликлиники, объясните ситуацию, и врач, скорее всего, придет на дом. Даже если он задержится, в течение суток все равно должен прийти.

- Если у вас начались симптомы ОРВИ, но среди вашего ближайшего окружения нет ковид-положительных людей, вас, скорее всего, пригласят прийти в поликлинику самостоятельно. Постарайтесь выбрать для визита дневное время среди недели. Если ваше самочувствие или ваш возраст не позволяют вам идти в поликлинику, нужно вызывать врача или скорую помощь – в зависимости от тяжести состояния.

- Пациенты часто беспокоятся, что не смогут вовремя оформить больничный, и работодатель поставит им прогул, но, даже если вы не дождались врача или не попали на прием, беспокоиться не следует. Выдача листка нетрудоспособности за прошедший период возможна через решение врачебной комиссии. Оформить больничный «задним числом» не так сложно, главное, чтобы причина была уважительной.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелями очереди в поликлинику, вы можете присылать свои фото к нам в редакцию по электронной почте red@mgcentr.ru, а также в личные сообщения в группе «ВКонтакте».

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