Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля: Тельцы будут разрываться между семей и работой, Весы – думать о смысле бытия, а Козероги – играть в «детектива»

Неделя готовит много тайн и сюрпризов. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Неделя начнется непросто. Вывалятся незавершенные дела, по которым придется принимать решение. В середине недели вы можете встреть кого-то, кто поменяет ваш взгляд на жизнь. А к пятнице вы либо закончите разгребать старые дела, либо нагрузите себя новыми. Хотя бы в выходные постарайтесь расслабиться.

ТЕЛЕЦ

Вас всю неделю будет держать в тонусе любимая семья, которая попросит вашего участие в решении каких-то неотложных дел. Работать тоже придется успевать. Еще и постоянно оправдываться по двум фронтам за опоздания. Звезды рекомендуют вам принять все как есть, следующая неделя будет легче.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя может пройти по лозунгом «живи мечтой». Открываются перспективные возможности для воплощения в жизнь ваших идей. Не без сложностей, конечно же. Но упустите возможность, спасуете пред трудностями – потом будете жалеть. На личном фронте возможны перемены. Одинокие близнецы смогут встретить свою половинку.

РАК

Неделя не из легких, работать придется много, но будет и множество приятных моментов. Сюрприз могут преподнести коллеги или ученики. Постарайтесь показать им, как это для вас ценно. Также звезды рекомендуют на этой неделе обратить внимание на здоровье: прогулки на свежем воздухе будет весьма кстати.

ЛЕВ

Звезды предсказывают поездки в другие города. Вас могут пригласить на конференцию или иное крупное торжественное мероприятие. Однако не стоит строить иллюзий. Если вы хотите повысить к себе уважение в профессиональных кругах, поездить придется еще немало. Либо это будет развлечение на один раз.

ДЕВА

В начале неделе вас ждут море романтики и приятные сюрпризы. Но в конце недели полученные впечатление больше будут зависеть от вас самих. Отлично пройдет шоппинг, вы сможете удачно и выгодно пополнить гардероб или коллекцию вещами, о которых давно мечтали.

ВЕСЫ

Вы внезапно задумаетесь над смыслом бытия и своим местом в жизни. Появится потребность что-то поменять. Будьте осторожны, звезды намекают, что это может быть лишь временное наваждение. Приведите в порядок свои дела, посмотрите на ситуацию со стороны. Может, и перехочется.

СКОРПИОН

В «беспросветной тьме» вновь скоро забрезжит солнце и окружающий мир вернется в привычное русло. Звезды рекомендуют провести генеральную уборку и выбросить или раздать все ненужное. Займитесь здоровьем – своим, близких, домашних животных. Перейдите на полезное меню и привлекайте к себе позитивные мысли. Лишь вы архитектор своего счастья.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут стремиться «утопить» существующие проблемы в спонтанных покупках и тусовках. Но прислушайтесь к себе: а не нужна ли вам помощь? Не стесняйтесь попросить ее у друзей и знакомых, вот увидите, вам станет легче, а им будет только в радость вас выручить. В конец недели вы уже сами можете поработать для кого-то личным психологом.

КОЗЕРОГ

На первый взгляд, типичная рабочая неделя. Ничего необычного, полное затишье... Но все зависит от вас. Если это как раз то, что вам было нужно, то наслаждайтесь спокойствием, приводите мысли в порядок. А если вам вдруг скучно, начинайте внимательнее слушать и смотреть по сторонам. Вам может представится возможность побыть настоящим «детективом».

ВОДОЛЕЙ

Довольно хлопотная неделя, но со знаком плюс. Вы получите долгожданные результаты вашей кропотливой работы. Все сферы жизни постепенно начинают выстраиваться в соответствии с вашим планом. Звезды готовят вас у ответственному шагу – например, к созданию семьи или покупке жилья.

РЫБЫ

Неделя полна множеством встреч. Не все они пройдут гладко, поэтому лучше быть заранее подготовленным ко всему. Но если даже что-то пойдет не так, помните одно: не нужно винить себя. И вообще кого-то винить. Просто учтите полученный опыт в будущем. И еще старайтесь минимизировать нагрузку, не берите работу на дом.

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