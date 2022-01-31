«Со мной случилось настоящее чудо!»: житель Ижевска выиграл миллион в акции Coca-Cola и «Пятерочки»

Житель Ижевска Иван (имя изменено) стал победителем совместной предновогодней акции «Миллион желаний», организаторами которой выступили Coca-Cola в России (Кока-Кола) и торговая сеть «Пятерочка». В канун собственного дня рождения мужчина получил удивительную весть – он стал обладателем миллиона рублей.

«Выиграл впервые в жизни»

Иван признается: он часто покупает продукты именно в «Пятерочке». В один из дней мужчина увидел, что магазин вместе с Coca-Cola в России начали новую акцию «Миллион желаний»: чтобы стать ее участником, достаточно было сделать покупку на 555 рублей и получить шанс выиграть денежный приз. Дополнительным стимулом поучаствовать стала благотворительная составляющая – три рубля за каждого участника направлялись в помощь семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Я захотел поучаствовать, и с этого момента стал целенаправленно ходить только в «Пятерочку», чтобы увеличить свои шансы на победу, – рассказал Иван. – Также для участия нужно было зарегистрироваться в приложении, я это сделал».

И оказалось, что такое решение житель Ижевска принял совсем не зря.

«Я раньше никогда ничего не выигрывал ни в каких акциях и конкурсах. Поэтому, когда в приложении «Пятерочки» у меня на телефоне вдруг появилось оповещение, что я выиграл миллион, – это было потрясающе! – делится впечатлениями победитель. – Я сразу же позвонил на горячую линию. Если честно, то сначала не верил, что это происходит на самом деле. Но потом на 100 процентов убедился, что именно со мной случилось предновогоднее чудо. Это произошло еще и накануне моего дня рождения, так что праздник получится двойной».

Иван пока точно не решил, на что потратит неожиданный выигрыш, но рассказал, что задумывается о покупке автомобиля.

«Я обязательно буду участвовать в новых акциях «Пятерочки» и Coca-Cola», – говорит победитель.

Объединить усилия для помощи

Совместная акция «Пятёрочки» и Coca-Cola в России «Миллион желаний» проходила с 30 ноября 2021 года по 10 января 2022-го. За это время её участниками стали более 1,6 миллионов человек со всей страны, а для сотен победителей выигрыш стал приятным бонусом во время предпраздничных хлопот, подарив позитив им самим и их близким.

Но главной целью акции стало не только исполнение новогодних желаний участников, но и поддержка тех, кто встречал Новый год в сложной жизненной ситуации. Партнёром благотворительной акции выступил «Фонд продовольствия «Русь».

- Мы хотели привлечь внимание общественности к семьям, которые волей случая оказались в непростой финансовой ситуации, - отметили в Coca-Cola. - Уверены, что ресурсы и возможности Coca-Cola позволяют привлекать больше внимания к социальным проблемам и как следствие – решать их. И одним из инструментов помощи как раз служит объединение усилий ритейлера, производителя и потребителя.

В итоге участникам акции «Миллион желаний» удалось собрать почти пять миллионов рублей. А в Coca-Cola удвоили эту сумму, доведя её до 10 миллионов рублей. Эти средства уже перечислили в «Фонд продовольствия «Русь» - они позволят обеспечить продуктовыми наборами более чем шесть тысяч семей, которые оказались в сложной ситуации.