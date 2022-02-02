Непростое решение: как семья из Ижевска искала пансионат для пожилой мамы

Наш опыт с временным размещением мамы в пансионате оказался удачным

Год назад моя мама поскользнулась на улице. Перелом шейки бедра и неутешительные прогнозы врачей. Она так больше и не встала с кровати. Мы забрали ее к себе и наняли сиделку, которая на несколько часов днем приходила, проводила необходимые процедуры и ухаживала за мамой.

И все вроде бы наладилось, пока нас с мужем (мы работаем в одном отделе и в одной компании) не попросили на два месяца уехать в командировку. Нужно было запустить работу нового филиала в другом городе. Но как же мама? Нужно было что-то решать, ведь сиделка постоянно находиться с ней не могла.

Когда до отъезда оставалось всего две недели, мы с мужем решили рассмотреть вариант с частным пансионатом. Выбрали два варианта, но в конечном итоге остановились на пансионате «Лесной хутор». Связавшись с руководством, мы попросили возможность посмотреть условия и вечером после работы отправились туда на экскурсию.

Обстановка в пансионате располагает уже на входе

Первое, что мы отметили, это собственная, закрытая от посторонних территория с магнитным замком на воротах. Такие же замки, кстати, установлены и на дверях, ведущих на лестничные площадки зданий. Чистая, ухоженная зеленая зона для прогулок на свежем воздухе, скамейки и даже маленький фонтан.

Пансионат представлен двумя корпусами, один из которых построен в 2021 году, а второй пять лет назад. Все пожилые постояльцы пансионата в настоящее время проживают в новом современном корпусе, а второй пока закрыт на косметический ремонт. Нас встретила директор пансионата Елена Николаевна, которая все показала и ответила на наши вопросы.

Столовая

Меню здесь не только полезное, но и вкусное

Начали мы экскурсию со столовой пансионата, а все потому, что расположена она на первом этаже здания. Здесь так уютно! Кругом зелень, скатерти на столах, запах выпечки и домашней пищи. Наша мама, конечно, в столовую сходить не сможет, поэтому нас больше волновало качество еды.

«Питание диетическое, и в основном это пища, приготовленная на пару. Но выпечку бабушки и дедушки очень любят, и наши повара стараются их порадовать», – рассказала Елена Николаевна.

Холлы

И телевизор можно посмотреть, и в шашки сразиться

Их в здании пансионата целых три – один на первом и два на втором этаже. В каждом установлен телевизор и мягкая мебель. Когда мы приехали, пожилые люди как раз смотрели юмористическую программу. Некоторые смеялись от души! Для меня это стало еще одним важным показателем того, что им здесь достаточно комфортно. Уж смех сквозь слезы я отличить смогу!

Двое старичков, не отвлекаясь на смех и шутки, задумчиво передвигали шашки на доске. Чем закончилась интеллектуальная дуэль, я не увидела, нас пригласили пройти в комнату, где проживают постояльцы.

Комнаты

В комнатах чисто и даже уютно. На больничную палату совсем не похоже.

Если честно, то я была приятно удивлена тем, в каких условиях проживают пожилые люди. Чистенькие комнаты со шторами и современными кроватями, вовсе не больничное постельное белье, а еще ортопедические и специальные противопролежневые матрасы. Для меня это было крайне важно, ведь без этого у мамы могут возникнуть проблемы.

В каждой комнате по 2–3 кровати, хотя, если необходимо, можно создать и индивидуальные условия, но мы решили, что в компании нашему родному человеку будет все-таки лучше.

Дома она лишена общения со сверстниками, а тут у нее будет прекрасная возможность для задушевных разговоров. Кроме этого, сообщила Елена Николаевна, по просьбе не встающего с постели человека в комнату можно поставить телевизор. Мы этой возможностью точно воспользуемся!

В санузле все продумано до мелочей

В каждой комнате есть индивидуальный санузел с душем, что позволяет в любое время провести все гигиенические процедуры. Честно говоря, мы ожидали присутствия определенного запаха, но ничего подобного не почувствовали.

В комнатах, да и по всему зданию, предусмотрительно оборудованы теплые полы, что создает дополнительный комфорт часто мерзнущим пенсионерам. В общем, нам действительно понравилось, маме определенно тут будет хорошо. А что здесь с уходом за постояльцами?

Уход и обслуживание

Условия проживания в пансионате очень хорошие

«Уход за пожилыми людьми выполняют опытные сиделки, которые обучены как раз работе с престарелыми пациентами. На каждую сиделку приходится от 5 до 7 проживающих в пансионате. Ухаживают они за ними как за детьми: помогают одеться и раздеться, спуститься в столовую, а лежачим приносят еду в комнату и кормят их», – заверила нас директор.

Персонал следит и за чистотой одежды и постельного белья, регулярно моют стариков, если потребуется, то сменят памперсы, проконтролируют давление, дадут лекарства.

Уже через неделю, в середине декабря, мы привезли нашу маму в пансионат «Лесной хутор». Моя родная выглядела бодрячком и успокаивала нас, что все будет хорошо. Признаюсь, что меня никак не покидало чувство вины и беспокойство, но ежедневные телефонные разговоры в конце концов успокоили мою душу.

Тем, кто оказался в подобной ситуации, могу с чистой совестью посоветовать рассмотреть подобный вариант. Мы уже решили, что время от времени будем пользоваться услугами пансионата, к примеру на время отпуска или поездки к друзьям. И мама сменит обстановку, пообщается со сверстниками, и у нас будет возможность отдохнуть и не переживать за самого родного человека.

Узнать более подробную информацию можно по телефону: +7(982) 7-999-333.

Пансионат для пожилых людей «Лесной хутор»

Лесной-хутор.рф

vk.com/club135844226

E-mail: hutor18@yandex.ru

г. Ижевск, мкр-н Липовая роща, ул. Лесной хутор, дом 3

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