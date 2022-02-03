Можно ли вылечить близорукость у детей и глаукому у взрослых: новейшие достижения офтальмологии

Офтальмологи Удмуртии обсудили самые острые проблемы в этой сфере

Офтальмологи региона бьют тревогу: один из самых важных органов чувств человека постоянно находится под угрозой. Все чаще у взрослых жителей Удмуртии выявляются катаракта и глаукома, а у детей – прогрессирующая миопия.

Как раз эти важные темы и вошли в повестку дня заседания общества офтальмологов республики, организованного Кругозор-РОКБ при поддержке министерства здравоохранения УР. Уже после мероприятия мы встретились с директором АНО «Национальный институт миопии», руководителем и главным врачом клиники «Кругозор» Александром Мягковым, который рассказал о диагностике и лечении этих заболеваний.

Глаукома и катаракта

Оба заболевания в уже серьезной стадии чаще всего возникают у людей пожилого возраста и опасны потерей зрения. И это единственная точка, где они пересекаются.

Катаракта – это возрастное помутнение хрусталика, и возникает оно практически у всех. Вот только к полной слепоте никогда не приводит. Всего 10 минут операции, и человек видит так же, как и до нее.

А вот глаукома – это патология, которая характеризуется повышением внутриглазного давления, медленным разрушением сетчатки глаза и зрительного нерва.

Чем раньше будет выявлена глаукома, тем больше времени останется у человека до полной слепоты. Заболевание начинает развиваться в возрасте от 35 до 40 лет, когда человек даже не подозревает об этом.

В группу риска также входят те, у кого есть сахарный диабет, гипертоническая болезнь и высокая миопия. Кроме этого, раз в год посетить офтальмолога стоит и тем, у кого чрезмерная длительная нагрузка на глаза вблизи. Спусковым механизмом развития глаукомы может стать и хронический стресс. Поэтому раз в год, если вы старше 30 лет и входите в перечисленные категории, посещайте офтальмолога, чтобы вовремя выявить негативные процессы глаза. Какие методы диагностики существуют?

Кроме этого, считает Александр Мягков, все же стоит наблюдаться у одного и того же доктора. Дело в том, что регулировка внутриглазного давления должна проводиться систематически, а врач, который в курсе всего течения болезни, сделает это, подберет капли и дозировку максимально точно. Ведь именно повышенное давление ведет к повреждению зрительного нерва.

В некоторых случаях, когда заболевание уже на третьей стадии, могут понадобиться микроинвазивные операции. В этом случае хирургическим путем создаются пути оттока жидкости, которая скапливается в глазу и вызывает внутриглазное давление. Это помогает стабилизировать состояние.

Близорукость у детей

Это еще одна серьезная проблема в офтальмологии, о которой врачи говорили на прошедшей конференции. Миопия все чаще встречается у детей, особенно школьного возраста, и она, так же как и глаукома, остается с человеком на всю жизнь. Вылечить ее раз и навсегда нельзя.

Причиной миопии врачи называют возросшую нагрузку на наше зрение. Гаджеты, компьютеры играют в этом не последнюю роль, однако, считает Александр Мягков, задача родителей не запретить их, а просто предоставить альтернативу, и организовывать ребенку совместные прогулки не менее 2 часов в день. И конечно, следить, чтобы он не сидел бесконечно за учебниками и занятиями. Есть и еще один важный фактор.

Есть мнение, что генетически глаза человека устроены как раз для того, чтобы смотреть вдаль, а уже в процессе эволюции, когда появились книги, компьютеры и занятия, требующие длительной нагрузки на глаза, и появились различные заболевания. Кроме этого, увеличилась и продолжительность жизни.

Большинство родителей вряд ли задумываются о том, что годы и десятилетия спустя у ребенка, как следствие миопии, может развиться поражение и отслоение сетчатки, глаукома, ранняя катаракта и другие заболевания. Поэтому крайне важно как можно раньше выявить миопию и правильно ее лечить. Для этого нужно всего лишь регулярно приводить ребенка на профилактические осмотры к офтальмологу.

Александр Мягков, стоит отметить, является автором нескольких изобретений, и среди них бифокальные мягкие контактные линзы Prima Bio Bi-focal (Прима Био Би-фокал) для коррекции и лечения прогрессирующей миопии у детей.

Стоит помнить, что вылечить миопию, впрочем, как и глаукому, нельзя, но регулярным посещением офтальмолога и правильным лечением эти процессы можно приостановить и даже скорректировать. Пусть мир будет четким!

Офтальмологическая клиника «Кругозор» находится по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса, 218, БЦ «Найди», 4-й этаж.

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