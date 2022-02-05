Погода в Ижевске на неделю с 7 по 13 февраля: ни дня без снега

Снег будет идти каждый день. Фото: Сергей Грачев

По данным Гидрометцентра Удмуртии, 7 февраля в республике ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью окажется в пределах -8..-13° С, днем -6..-11 °С.

Во вторник, 8 февраля, температурный фон немного понизится. Небольшой снег сохранится. По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидаются −12 °С., ночью -16 °С. Ветер восточный, 1 м/с.

В среду, 9 февраля, также ожидается небольшой снег. Температурный фон продолжит снижаться: днем -13 °С, ночью -14 °С. Ветер юго-восточный, около 3 м/с.

В четверг, 10 февраля, синоптики прогнозируют умеренный снег. Днем -10 °С, ночью -9 °С. Ветер юго-восточный, около 3 м/с.

В пятницу, 11 февраля, снег сохранится, температурный фон существенно не изменится. Ветер сменит направление на юго-западное, 1-3 м/с.

В субботу, 12 февраля, также весь день будет идти снег. Днем -9 °С, ночью -12 °С. Скорость ветра 3 около м/с, направление не изменится.

Снег сохранится и в воскресенье, 13 февраля. Днем -10 °С, ночью -14 °С. Ветер западный с переходом на юго-западный 1-2 м/с.

От чего зависит погода в феврале, насколько эта зима типична для Удмуртии и ждать ли паводков весной – узнайте в нашем подкасте со старшим преподавателем кафедры экологии и природопользования Института естественных наук УдГУ Дмитрием Адаховским.

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