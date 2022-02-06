Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля: Близнецов ждут удивительные новости, а Девам захочется пойти на вечеринку

Одним знакам стоит набираться знаний, другим положиться на интуицию Фото: pexels.com

ОВЕН

Обратите внимание на профессиональную деятельность. Если находитесь в поисках новой работы, действуйте! Или покоряйте новые вершины на уже имеющейся. Энергии и желания у вас будет предостаточно.

ТЕЛЕЦ

У вас появится желание учится и познавать окружающий мир. Новый обучающий курс, тренировки, а может и путешествие. Ни в чем себе не отказывайте! Добавьте в свои серые будни ярких красок.

БЛИЗНЕЦЫ

Следующая неделя не раз вас удивит и встряхнет новостями о знакомых, каких-то событиях и чужих действиях. Даже если это будут не очень приятные новости, они помогут вам взбодриться и прийти в себя.

РАК

Новые знакомства помогут вам шагнуть в будущее, которое ранее вас пугало. Если у вас есть секреты от любимого человека, самое время ими поделиться. В любом случае однажды тайное станет явным.

ЛЕВ

Силы воли и самодисциплины будет достаточно для того, чтобы перейти на здоровое питание, начинать каждый день с зарядки и вообще стать более организованным.

ДЕВА

Вам захочется расслабиться и забыть о делах и заботах. Если такая возможность есть, обязательно ею воспользуйтесь. Не отказывайтесь от приглашений в гости и на вечеринки. Там вы можете встретить полезного вам в будущем человека.

ВЕСЫ

Прекрасная неделя для встреч с друзьями, а еще на следующей неделе можно наладить отношения с соседями и с теми, с кем вы в ссоре. Если попадете на вечеринку, можете познакомиться с крайне привлекательным человеком.

СКОРПИОН

Вам любая проблема на следующей неделе по плечу. Некоторые в вас увидят героя, не меньше. На личном фронте поможет ваш личный магнетизм, но совсем без проблем все же не обойдется.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете спокойны и уверены, а еще вам у вас появятся отличные идеи о том, как зарабатывать еще больше. Не таите их от знакомых, тогда обязательно найдется тот, кто поможет вам воплотить их в жизнь.

КОЗЕРОГ

Самое время начать менять свою жизнь к лучшему. Выражать чувства и эмоции на следующей неделе вам будет гораздо легче, и этим нужно пользоваться. Не стесняйтесь советоваться с друзьями своими планами и мыслями, совместный мозговой штурм будет крайне полезен.

ВОДОЛЕЙ

Доверяйте своим снам и интуиции. Они подскажут вам правильное решение. Если вы внутренне почувствуете, что нужно идти именно в том направлении, а не в другом, идите обязательно, даже если это будет казаться абсурдным.

РЫБЫ

Вам захочется расширить круг знакомств. Встречи и мероприятия, интеллектуальные разговоры и обмен идеями простимулируют вас и подстегнут к новым вершинам и целям.

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