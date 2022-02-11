День Пельменя в Ижевске–2022: розыгрыш годового запаса и развлекательный забег PelmenRun

Во время праздника вам предложат разные виды пельменей на любой вкус Фото: Архив КП

12 февраля Фан-зона и Парк им. Кирова приглашает ижевчан и гостей города на этногастрономический фестиваль «Всемирный День пельменя 2022» (0+). «Комсомолка» собрала программу мероприятий, чтобы вы успели посетить все площадки.

Кстати, по данным Яндекс.Погоды, днем в субботу пройдет небольшой снег, температура будет держаться около −3 °С, ветер 2,8 м/с. Идеально для игр на свежем воздухе!

ПЛОЩАДКИ «ПЕЛЬМЕННЫЙ СЪЕСТ» (0+)

Когда: 10:00–20:00

Где: фан-зона, парк им. Кирова

Что вас ждет: разные блюда удмуртской кухни и всевозможные виды пельменей.

КОНЦЕРТ СО ЗВЕЗДАМИ УДМУРТСКОЙ ЭСТРАДЫ (0+)

Когда: 11:45–18:00

Где: фан-зона

Что вас ждет: музыкальная программа с выступлениями как уже признанных звезд нашей республики, так и с новыми яркими представителями современной удмуртской эстрады.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ (0+)

Когда: 12:00–12:20

Где: фан-зона

Что вас ждет: организаторы и приглашенные гости торжественно откроют фестиваль «Всемирный День пельменя 2022».

ФИНАЛ КОНКУРСА «ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ» (0+)

Когда: 12:30–15.00

Где: сцена парка им. С.М. Кирова

Что вас ждет: финалисты конкурса «Возрождая традиции» («Азьлозэ малпаса») презентуют свои обряды и игры.

Карта мероприятий

ПЛОЩАДКА «ПУМИТА!» («Встречай!») (0+)

Когда: 11:00–16:00

Где: парк им. Кирова

Что вас ждет: на познавательной площадке с фотозоной вы познакомитесь с деятельностью клубных работников республики и с блюдами удмуртской кухни.

ПЛОЩАДКА «ПЕЛЬМЕННЫЙ ПРИВЕТ!» (0+)

Когда: 11:00–16.00

Где: фан-зона

Что вас ждет: вы можете выбрать любую открытку фестиваля, бесплатно получить ее, наклеить на нее марку, после чего подписать и отправить близким прямо с мероприятия в любую точку России.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ PELMENRUN (ПельменьРан) (0+)

Когда:

10:00–13:45 Выдача стартовых пакетов;

14:00 Открытие соревнований;

14:20 Старт детского забега;

14:40 Старт индивидуальных забегов на ~15 и ~3 км, а также корпоративных и муниципальных эстафет;

16:00: Награждение победителей забега на 3 км в национальных костюмах;

16:40: Закрытие дистанции;

18:00. Церемония награждения победителей забега на 15 км.

Где: парк им. Кирова

Что вас ждет: индивидуальный забег на 500 метров, 3 и 15 км. Победители получают по тазику пельменей.

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ «ПОИГРАЕМ-ПОТАНЦУЕМ!» («Шудомы-эктомы») (0+)

Когда: 11:00–16:00

Где: фан-зона, парк им. Кирова

Что вас ждет: все желающие могут пройти интересный квест по нескольким точкам. Первые 60 команд ждут призы.

ЧЕМПИОНАТ ПО ЧУЖОНБОЛУ (0+)

Когда: 12:00–15:00

Где: фан-зона

Что вас ждет: все желающие могут принять участие в спортивных командных играх.

АНИМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ОТ ПАРТНЕРОВ (0+)

Когда: 11:00–18.00

Где: фан-зона, парк им. С.М. Кирова

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ПЕЛЬМЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ (0+)

Время: 10:00–18:30

Место: фан-зона

ГЛАВНЫЙ РОЗЫГРЫШ «ГОДОВОГО ЗАПАСА ПЕЛЬМЕНЕЙ» (0+)

Время: 17:00

Место: фан-зона

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