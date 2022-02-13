Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля: бывший выйдет на контакт с Девами, Водолеи будут грустить, а Весы захотят сорвать чужую свадьбу

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ОВЕН

Овнов ждет обман. Но не из-за корыстных побуждений, а для того, чтобы произвести на вас впечатление. Некий молодой человек выдаст дорогую вещь, которой вы впечатлитесь, за свою. Потом обман раскроется, но вы простите человека и у вас завяжется крепкая дружба.

ТЕЛЕЦ

На вас свалятся обвинения и упреки от окружающих людей. Но вы будете непробиваемы. Благодаря своему стойкому характеру вы дойдете до поставленной цели. И все еще пожалеют, что вас не поддерживали.

БЛИЗНЕЦЫ

Предыдущая неделя была не из легких. Это тоже будет не сахар. На вас свалится рабочие обязательства. Но вы из закаленных, так что справитесь. Также, у вас практически каждый день встречи с друзьями. На них-то вы и отдохнете.

РАК

Вы как никогда будете чувствовать свое одиночество. Вам даже покажется, что вы сходите с ума. Но, на горизонте появится человек, который встряхнет вас. Только не погрузите его в свою меланхолию.

ЛЕВ

Вас раздражают непрошенные советы и вам кажется, что у вас все под контролем. Но поверьте, это не так. На подсознательном уровне вам хочется получить помощь, но ваша гордость не позволяет этого сделать. Расслабьтесь немного и поговорите начистоту с самим собой и близкими людьми.

ДЕВА

Ваш екс вновь появится в вашей жизни. Он захочет, чтобы вы ревновали. Вы предаетесь воспоминаниям, как хорошо вам было вместе. Но если вы расстались, значит на это была веская причина. Для вашего же душевного спокойствия, лучше его заблокировать и вообще не говорить с этим человеком.

ВЕСЫ

Тот, кого вы когда-то любили, пришлет приглашение на свадьбу. Конечно, вам захочется ему сказать: «Это должна быть я!». Но оставьте человека в покое. Лучше, займитесь своим саморазвитием. Глядишь, так и новый круг общения сформируется.

СКОРПИОН

Вы будете испытывать финансовые трудности. И даже не сможете занять в долг, ведь вы со всеми переругались. Придется, распутывать клубок проблем самостоятельно. Но зато, вы научитесь на своих ошибках и впредь не будете их допускать. Плохие события – это тоже опыт.

СТРЕЛЕЦ

Вы увидите в Инстаграме знаменитости дорогую вещь, которая вам безумно понравится. Всю неделю вы будете гоняться за этим. Но может, лучше иметь синицу в руках? Также, вы случайно узнаете секрет ваших знакомых. Главное, не проболтаться.

КОЗЕРОГ

В вас пробудятся навыки стилиста. Вы захотите сделать необычный маникюр, другую стрижку или сменить гардероб. На такие изменения вас подтолкнет любимый человек. Для него вы захотите выглядеть как можно лучше. Хотя, вы итак идеальны. Только бы научиться сдерживать порывы агрессии и цены бы вам не было.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас у вас более-менее свободный рабочий график. Поэтому, у вас много времени, чтобы погрустить. Сейчас вам лучше не оставаться в одиночестве. Заполните каждый день новыми делами. Попробуйте себя в гончарном искусстве или написании романов. Всяко лучше, чем страдать по ушедшей любви.

РЫБЫ

Вы решите, что влюбились, но эти ощущения ложны. Вам просто не хватает тепла. Не стоит нырять в омут – потом не выплыть. А человек, оказывающий знаки внимания, просто хочет воспользоваться вами в своих целях.

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