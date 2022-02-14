Последние новости Ижевска и России на утро 14 февраля: особенности «омикрона» у детей и новый замминистра здравоохранения Удмуртии

Рассказываем, о самых главных и интересных новостях Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 14 февраля, понедельник. В Ижевске может похолодать до -9°C, вероятен небольшой снег и гололед. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

Новый замминистра здравоохранения Удмуртии

Наталья Якимова, ранее руководившая медицинским колледжем, стала новым замминистра здравоохранения Удмуртии, она приступила к обязанностям 11 февраля.

Наталья Якимова будет заниматься вопросами развития системы здравоохранения Удмуртии. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

«Омикрон» у детей

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрея Фисенко, при заражении «омикроном» дети чаще болеют с явными симптомами, чем это было при прошлых штаммах. Раньше считалось, что большая часть детей переносит ковид бессимптомно.

При «омикроне» дети реже переносят заболевание бессимптомно. Фото: REUTERS

Звезда под прикрытием

В рамках шоу с таким названием поп-звезда Zivert (Зиверт) сыграет девушку из Сарапула, которая приехала покорять Москву. Ее загримируют до неузнаваемости и отправят работать на действующие предприятие.

Звезда сыграет безработную девушку из Сарапула. Фото: vk.com/j.zivert

День святого Валентина в Ижевске

Согласно данным опроса 14 февраля собираются отмечать 80% ижевчан. 57% опрошенных проведут этот день дом, 30% - решили отмечать в ресторане, а 29% устроят оригинальное свидание. 11% опрошенных планируют свидание онлайн.

Большинство ижевчан собираются праздновать 14 февраля. Фото: pexels.com

Туктамышева об олимпиаде и четверном акселе

Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева побывала на «Коммент.Шоу». Она стала первой фигуристкой на проекте. Основной темой разговора были Олимпийские игры – 2022 и карьера чемпионки.

Уроженка Удмуртии рассказала о своих впечатлениях от Олимпиады-2022. Фото: скриншот видео

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