Какой штраф грозит жителям Ижевска за отсутствие техосмотра с 1 марта 2022 года?

Техосмотр-2022: новые правила прохождения для легковых автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце 2021 года изменились правила прохождения технического осмотра автомобилей. В соответствии с ФЗ № 494 от 30 декабря 2021 года, техосмотр стал не обязательным для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях. То есть, для них процедура ТО стала сугубо добровольной. Какие еще изменения ждут автовладельцев, узнала «Комсомолка».

КОГДА ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР НЕОБХОДИМ?

Во-первых, ТО обязателен в случае смены владельца и регистрации в ГИБДД, если возраст автомобиля более 4 лет (с года его изготовления, а не продажи!).

Во-вторых, при изменении конструкции и\или замены основного компонента транспортного средства (к примеру, при переводе на другой вид топлива).

В-третьих, в случае визуального обнаружения сотрудниками ГИБДД технической неисправности, которая создает угрозу безопасности дорожного движения.

Обязательным техосмотр остается для такси, автобусов и грузовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если автомобиль окажется неисправным, последует запрет на его дальнейшее движение, штраф за нарушение эксплуатации автомобиля и вызов эвакуатора. И лишь наличие действующей диагностической карты спасет автовладельца от такого развития событий.

Напомним, что требование содержать машину в исправном состоянии и не выезжать на дорогу при наличии технических проблем, содержатся в ПДД и должны неукоснительно соблюдаться.

Обязательным техосмотр остается для такси, автобусов и грузовиков. А еще для физических лиц, которые используют личный транспорт в служебных целях и для перевозки пассажиров и багажа.

КАКОЙ БУДЕТ ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМОТРА?

С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения, касающиеся административной ответственности за отсутствие диагностической карты (часть 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ). Сумма штрафа составит 2000 рублей. Отметим, что данный пункт не касается личного легкового транспорта.

Выявлять нарушителей будут дорожные камеры, причем штрафовать их можно будет только раз в сутки. 24 часа авторы законопроекта дают на прохождение техосмотра.

Штрафы не касаются личных авто Фото: Евгения ГУСЕВА

БУДУТ ЛИ СКИДКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОШЕЛ ТО?

Страховые компании сейчас выдают ОСАГО, независимо от наличия или отсутствия диагностической карты. Каких-то скидок для сознательных автовладельцев, которые все-таки прошли техосмотр, не будет.

В то же время, при разборе ДТП страховые компании будут учитывать и техническую исправность авто. И если у виновника аварии будет действующая диагностическая карта, страховщики не смогут предъявить ему регресс.

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