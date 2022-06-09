Ярко, полезно и здорово: в лагере Zskills лето будет особенным

«Это круто!», «Хочу сюда еще раз!» – такими эмоциями поделились с нами дети, которые отдыхают в летнем городском лагере Zskills. А ведь прошла только половина первой смены. А что будет по ее окончании! Делимся с вами отзывами и впечатлениями ребят.

Комфортно, уютно и интересно!

12-летнюю Ярославу Коледа в лагерь Zskills позвал друг. Девочка решила не отказываться от шанса интересно провести часть летних каникул, тем более что опыт отдыха в летнем лагере у нее был.

«Когда я только пришла, мне сначала было немного не по себе, но волнение прошло очень быстро. Здесь очень хорошие ребята, со многими я уже подружилась. А еще здесь вокруг много творчества – это как раз то, чем я увлекаюсь», – рассказала Ярослава.

Девочка увлечена танцами, играет на гитаре, а еще рисует, сочиняет стихи. Как раз в лагере она смогла узнать новые движения и даже осуществить свою маленькую мечту – попробовать исполнить в танце акробатические элементы. И это еще не все!

«Нас научили бороться с волнением, работать перед камерой, фотографировать. Здесь замечательные преподаватели, которые с нами буквально на одной волне. Когда нужно, они бывают строгими, но не давят на нас, а, наоборот, помогают, поддерживают и понимают. Здесь очень комфортно!» – поделилась школьница.

А еще она призналась, что хочет провести в лагере еще одну смену, – и такая возможность пока есть! Подать заявку можно на официальной странице zskills.ru/camp.

Здесь слышат и понимают

12-летний Илья Берестов уже знаком с компанией Centre digital & media, на базе которой и организован детский лагерь Zskills. Илья посещал курсы «Говорун FM», где учился делать радио и даже выходил в эфир. Ну разве можно отказать себе в удовольствии еще раз так же здорово провести время?

«Занятия в лагере очень интересные, но есть еще один важный для меня момент: в течение дня нам дают немного времени на то, чтобы просто пообщаться с друзьями. Насыщенный день – это, конечно, здорово, но иногда хочется просто ничего не делать. Здесь взрослые слышат нас и знают, что нам действительно нужно», – неожиданно сообщил журналисту Илья.

А еще он рассказал, что увлекается рисованием абстрактных рисунков черной ручкой, играет на гитаре, играет в волейбол, плавает и занимается кикбоксингом. Вот такие разносторонние интересы у юного ижевчанина. В лагере он с особым удовольствием учится основам актерского мастерства и танцует.

«Еще нас учат правильно вести свои странички в социальных сетях. Не просто выкладывать фото, к примеру, а размещать пост с полезной и интересной информаций, которая будут интересна подписчикам и гостям страницы. Это все очень важно и пригодится нам в будущем», – поделился Илья.

В числе досуговых интересностей он отметил посещение «ЭКОдома», музея изобразительных искусств, батутного парка и школы телевидения.

Научили делать фото и радио

8-летней Оле Cергуниной провести время в лагере Zskills предложила мама, за что девочка ей благодарна. Она с восторгом рассказала, что научилась на обычный телефон делать отличные фотографии. Этими секретами с ребятами поделился профессиональный фотограф.

«А еще мы создали свое рок-радио, назвали его Zskills FM, и сейчас придумываем контент для него. Например, моя задача – подобрать музыку разных жанров и под любое настроение. Другие готовят короткие страшилки, информацию о еде, новости и т.д. У каждого свое задание. Это очень интересно!» – считает Оля.

Юная ижевчанка всерьез занимается плаванием, рисует, а еще мечтает научиться играть на гитаре. Возможно, новые друзья из летнего лагеря Zskills ей в этом помогут.

Первая смена в лагере закончится 15 июня, мы обязательно узнаем и у других ребят их впечатления от всего происходящего вокруг них в течение двух прошедших недель.

Отметим, что в это лето пройдет шесть смен, и каждая будет не менее интересной, яркой и насыщенной. Вашим детям здесь точно понравится. Подать заявку и узнать подробную информацию о лагере Zskills можно по ссылке zskills.ru/camp.

Стоимость одной 10-дневной смены (будни) – 18 900 рублей. И это с трехразовым питанием и полной учебно-развлекательной программой. Никаких дополнительных затрат у родителей Ижевска не будет – полный all inclusive (все включено)!

Зэтскилс, КейЭфСи

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