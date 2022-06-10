Последние новости Ижевска на утро 10 июня: девочка под колесами папиной машины и премия «Открытие года» у ижевчанки

Ижевск летом Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 июня, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменчивая погода, дожди и даже возможны грозы.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Премия «Открытие года»

9-летняя ижевчанка Дарина Кудисова. Архив семьи Дарины

9-летняя вокалистка из Ижевска Дарина Кудисова получила премию «Открытие года» от канала DMC Music. Музыкальный талант Дарины привлек внимание канала, и ей предложили принять участие в третьей ежегодной музыкальной премии премии DMC Music Awards 2022.

Минирование судов

На электронную почту районных судов Ижевска поступили сообщения о минировании зданий Фото: Диля Ахмадишина

После поступившего накануне сообщения о минировании здания судов Ижевска и прилегающую к ним территорию проверили специалисты. В ходе проверок взрывных устройств обнаружено не было.

Автобус №11 без кондуктора

Оплачивать проезд нужно будет у водителя при входе в салон Фото: Архив КП

С 14 июня автобусный маршрут №11 в Ижевске (Центр – Ул. Фурманова) начнет работать без кондуктора.

Девочка под колесами

Девочка сняла автомобиль с ручника, и он покатился назад Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Воткинске 10-летняя девочка попала под колеса покатившегося автомобиля. Она осталась в машине одна и сняла автомобиль с ручника, в результате чего машина покатилась назад.

Перекрытие улиц

11 и 12 июня в Ижевске перекроют ряд центральных улиц Фото: Архив КП

11 и 12 июня в Ижевске пройдут мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц.

Стоит ли жителям Удмуртии бояться обезьяньей оспы

Не успели мы свыкнуться с тем, что коронавирус останется в нашей жизни навсегда, как в мире заговорили о новой инфекции: оспе обезьян. Еще и холеру вспомнили. «Комсомолка» решила разобраться, стоит ли жителям Удмуртии бояться этих инфекций или, может быть, бояться нужно чего-то совсем другого?

Работа подросткам на лето

Ижевчане говорят, что их дети не могут найти работу Фото: Архив КП

Начались летние каникулы, и ушедшие на законный отдых школьники могут спокойно выдохнуть и занять горизонтальное положение на все три месяца. Но что, если не все подростки хотят впустую тратить свое свободное время? Многие мечтают заработать деньги на карманные расходы. Выясняем, какую работу предлагают для несовершеннолетних на лето в Удмуртии

Хорошего дня!