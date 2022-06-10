Деликатное решение деликатной проблемы

В Ижевске используются современные методы диагностики и лечения

Тысячи людей в мире ежедневно сталкиваются с деликатными проблемами здоровья, о которых даже разговаривать неудобно, не говоря уже о визите к врачу. Колопроктологи, конечно, с таким расхожим отношением к геморрою совершенно не согласны, тем более что это заболевание значительно снижает качество жизни человека.

Геморрой, по сути, – это варикозное расширение сосудов венозно-сосудистого сплетения в области анального отверстия. Конечно, это не смертельное заболевание и к развитию онкологии не приведет, однако приносит серьезные неудобства.

В то же время не стоит недооценивать недуг. Он опасен осложнениями, которые могут возникнуть, если своевременно не лечить заболевание. К примеру, из-за постоянных кровотечений развивается анемия, следствием которой может стать снижение защитных сил организма и даже иммунодефицит.

Главные признаки заболевания

Геморрой сложно выявить на начальном этапе, поэтому у врача пациенты появляются уже с определенными признаками:

- неприятные ощущения в нижнем отделе прямой кишки, в промежности или в области анального отверстия (зуд, жжение);

- выпадение геморроидальных узлов;

- болевые ощущения;

- кровянистые и слизистые выделения.

Владимир Лебедев, врач-колопроктолог клиники «Медицея»

«Наличие крови в кале может говорить и о других, более серьезных патологиях. Наличие этого симптома требует обследования и диагностики у врача, чтобы исключить онкологические заболевания, колит, парапроктит», – предупреждает врач-колопроктолог клиники «Медицея» Владимир Лебедев.

Врачи выделяют 4 стадии заболевания. На первой происходит набухание узлов и периодические кровотечения. На второй – узлы еще больше увеличиваются, добавляются выпадения, но их можно вправить самостоятельно. На третьей стадии вправить узлы самостоятельно уже не получится, а на четвертой выпадающие узлы кровоточат.

Методы диагностики заболевания

Именно от стадии заболевания зависит и выбор метода обследования. В клиниках «Медицея» предлагается комплексный прием «Диагноз за один визит», в который входят все необходимые методы диагностики.

После того как пациент сообщит колопроктологу о том, что его беспокоит, врач осмотрит ректальную зону сначала визуально, затем методом пальпации. В случае необходимости применяются также аноскопия (осмотр прямой кишки на глубину 10–12 см) и ректороманоскопия (на глубину 20–25 см).

Денис Серебренников, врач-колопроктолог клиники «Медицея»

«Более глубокий способ обследования необходим для того, чтобы исключить другие возможные патологии, особенно при кровотечении. Кровь может появляться не только при геморрое, но и при язвах, полипах», – пояснил врач-колопроктолог клиники «Медицея» Денис Серебренников.

Такое комплексное обследование позволяет получить максимально точную картину заболевания и назначить эффективное лечение.

Как лечить деликатную проблему?

Лечение может быть консервативным и специальным. Консервативное лечение направлено на снятие острых симптомов заболевания (мази, свечи, таблетки). Специальное лечение – это уже вмешательство, когда идет воздействие на воспаленные геморроидальные узлы.

В клиниках «Медицея» используют новейшие малоинвазивные методы лечения, которые позволяют убрать саму причину неприятных симптомов без хирургического вмешательства, боли и долгого восстановления. В их числе склеротерапия, лигирование узлов латексными кольцами, дезартеризация геморроидальных узлов.

Вместо того чтобы показаться к врачу и получить эффективное лечение, горожане нередко предпочитают лечиться самостоятельно, используя картофель, алоэ, огурцы, травяные ванночки и даже пиявки. Самолечение не только не поможет, но и усугубит ситуацию. Именно поэтому среди пациентов колопроктологов есть отдельная группа – те, кого лечат от осложнений после применения тех самых народных средств.

Существует ли эффективная профилактика геморроя?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, разберемся в основных факторах, которые могут привести к развитию данной патологии:

- наследственность;

- несбалансированное питание;

- запоры и жидкий стул;

- малая или чрезмерная физическая активность;

- беременность и роды;

- сердечно-сосудистые патологии и гипертония;

- лишний вес.

Так, может быть, если исключить названные выше факторы, геморроя можно избежать вообще?

Андрей Слепенков, врач-колопроктолог клиники «Медицея»

«К сожалению, полностью избежать развития заболевания не получится. Однако, если исключить негативные факторы, его можно отсрочить. К примеру, водителям, которые долгое время проводят в дороге и находятся в группе риска, стоит делать остановки, чтобы размяться и восстановить нормальную циркуляцию крови», – рассказал врач-колопроктолог клиники «Медицея» Андрей Слепенков.

Если у вас появились какие-либо симптомы из тех, что мы уже перечислили, не оттягивайте визит к врачу. Также колопроктологи советуют после 45 лет даже при отсутствии явных признаков геморроя периодически посещать врача. На ранних этапах, когда патологии никак себя не проявляют, вылечить болезни толстой и прямой кишки проще и быстрее.

Кстати, в клинике «Медицея» до 26 июня комплексный первичный прием колопроктолога стоит всего 400 рублей! Прекрасная возможность выгодно пройти диагностику и вовремя начать лечение.

В комплексный прием колопроктолога входит:

- Осмотр врача

- Аноскопия по показаниям врача

- Ректороманоскопия по показаниям врача

- Консультация врача

В клинике «Медицея» прием ведут опытные врачи-колопроктологи:

Слепенков Андрей Владимирович

Лебедев Владимир Леонидович

Серебренников Денис Петрович

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улица Шумайлова, 20а

улица Пушкинская, 294

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