В Удмуртии стартовал масштабный песенный конкурс, принять участие в котором может любой житель республики

Открытие фестиваля «Голос Удмуртии» в День города и День России, Ижевск, 12 июня Фото: Эдуард КАРИПОВ

В День города и День России, 12 июня, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте первого народного фестиваля «Голос Удмуртии» (6+). Главное культурное событие этого лета охватит всю республику, а принять в нем участие сможет любой желающий.

Что такое «Голос Удмуртии»?

Это конкурс исполнителей, организованный радиостанцией «Адам» и компанией Centre digital & media при поддержке Правительства Удмуртии. Его цель – поддержать талантливых исполнителей республики, открыть новые имена и дать им возможность заявить о себе на всю Удмуртию. Финалисты «Голоса Удмуртии» смогут выступить на Центральной площади Ижевска, а победители получат ценные призы от организаторов.

Победитель прошлогоднего проекта «Голос Ижевска» Алексей Осипов открывает фестиваль «Голос Удмуртии» на Центральной площади Ижевска в День города и День России. Фото: Сергей Суворов

«В прошлом году это был “Голос Ижевска” – классный проект, который появился благодаря инициативе горожан. Мы решили масштабировать его на всю Удмуртию. Потому что талантливых, ярких людей, которые могут и хотят петь, у нас очень много», – подчеркнул Александр Бречалов, глава Удмуртии.

«Ценно то, что в “Голосе Удмуртии” может участвовать каждый. Как правило, обычному человеку – без связей, денег, опыта, профессионализма – сложно попасть в крупные песенные проекты. Мы же даем людям возможность раскрывать свои таланты и за счет этого расти, развиваться в творчестве и, возможно, строить на этом карьеру. Организаторы и члены жюри проделают огромную работу, чтобы услышать каждого и выбрать тех, у кого в итоге будет возможность выйти на большую сцену», – рассказала Анастасия Власова, директор Centre digital & media.

Валерия Вышнякова, участница проекта «Голос Ижевска», на открытии фестиваля «Голос Удмуртии». Фото: Сергей Суворов

Как подать заявку?

Для того, чтобы принять участие в «Голосе Удмуртии», нужно выбрать любую песню на русском или своем родном языке, записать ее исполнение в аудиоформате (например, на диктофон в смартфоне) и отправить организаторам вместе с заполненной заявкой. Подать заявку может соло-исполнитель, дуэт, трио или целый коллектив. Важно, чтобы участнику было больше 6 лет.

Заявки принимаются по 11 августа включительно на официальном сайте проекта golosudm.ru.

Среди подавших заявки организаторы отберут тех, кто пройдет дальше и выступит перед профессиональным жюри в полуфиналах проекта. Полуфиналы пройдут в Ижевске, Можге, Сарапуле, Глазове и Воткинске с 25 июня по 13 августа.

Александр Бречалов объявляет официальный старт проекту «Голос Удмуртии». Фото: Сергей Суворов

Финалисты «Голоса Удмуртии» выступят 9 сентября на большом гала-концерте проекта, который состоится на Центральной площади Ижевска. Организаторы и жюри конкурса выберут победителей в восьми номинациях:

- «Серебряный голос». Лучший исполнитель старше 60 лет

- «Лучший музыкальный коллектив». Лучшее коллективное исполнение (дуэт, трио, группа)

- «Лучшая авторская композиция». Лучший исполнитель, выступающий с собственной авторской песней

- «Лучший женский вокал». Лучшее женское соло-выступление

- «Лучший мужской вокал». Лучшее мужское соло-выступление

- «Дети от 6 до 11 лет». Лучший исполнитель среди участников от 6 до 11 лет

- «Дети от 11 до 17 лет». Лучший исполнитель среди участников от 11 до 17 лет

- «Мой родной». Лучшее исполнение на родном языке

Как это было в прошлом году?

В 2021 году на «Голос Ижевска» прислали больше 400 заявок. Около 100 человек прошли в полуфинал проекта, из них жюри отобрали 21 финалиста, которые выступили 12 июня на Центральной площади. Семеро из них стали победителями и получили призы от организаторов и партнеров конкурса.

Подробнее о проекте «Голос Удмуртии»: golosudm.ru

Сроки проведения конкурса: 12.06.22. – 15.09.22. Организатор – ООО «Ижевские Технологии». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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