билайн и Правительство Удмуртской Республики объединят усилия для развития цифровой экономики

Фото: пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

В ходе Петербургского Международного Экономического Форума ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и Глава Удмуртской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализация инновационных проектов, направленных на создание новых технологий и сервисов в области связи.

В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни, уровня комфортности и безопасности граждан. Также соглашение предусматривает сотрудничество и по такому направлению, как развитие элементов «умного города».

Значительное внимание будет посвящено цифровизации: обмену опытом и созданию экспертных групп, совместному проведению мероприятий для развития и внедрения новых технологий в различных секторах экономики и в социальной сфере.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Мы удовлетворены тем, что мы смогли подготовить для наших партнеров из региональных правительств предложения о взаимном сотрудничестве, результатом чего и явился ряд подписания соглашений ПМЭФ. Взаимодействие с региональными правительствами – ключевое направление нашей работы, обеспечивающее устойчивое развитие регионов.

Современные технологии помогают точнее анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне любого региона. Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны, билайн вкладывает ресурсы как в создание «умных» продуктов и облачных решений, так и в развитие собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком-сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности регионов. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии - весьма широк. Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов. Очевидно, что для максимизации эффекта каждому региону требуется индивидуальный подход, именно это позволит значимо повысить уровень жизни населения».

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики:

«Для нас соглашение с ПАО «ВымпелКом» – возможность расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Это, безусловно, касается обеспечения населенных пунктов Удмуртии стабильной сотовой связью и высокоскоростным интернетом благодаря запуску новых базовых станций. В прошлом году в республике при участии одного из операторов было запущено 39 таких объектов, что позволило обеспечить надежной связью и интернетом более 12 тысяч человек. При включении в работу по цифровизации и билайна, эти услуги станут доступны еще большему числу жителей республики. Не менее важно, что в Ижевске уже функционирует колл-центр билайна, который круглосуточно консультирует абонентов. До конца года в него будут трудоустроены дополнительные сотрудники, а это новые рабочие места».

Информация от партнера.