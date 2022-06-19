Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня: Козерогов ждет судьбоносное знакомство, Овнов будут завоевывать, а Тельцов ждут веселые деньки

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Овны, эта неделя будет щедра на красивые слова и комплименты от противоположного пола. Кто-то всерьез решил вас завоевать.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, эта неделя будет наполнена спонтанными поездками и встречами с друзьями. Вас ждут очень веселые деньки.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, на этой неделе вам предстоит избавиться от назойливых поклонников. Вам следует проявить характер, дабы не впустить свою жизнь нежелательных гостей.

РАК

Раки, ваши самые лучшие наряды уже устали томиться в шкафу. На это неделе вам выпадет возможность выгулить их и блеснуть своим вкусом и красотой.

ЛЕВ

Львы, эта неделя будет подарит вам уникальную возможность попробовать себя в чем-то новом и необычном. Не упустите этот шанс, возможно, именно он - ваша путевка в что-то яркое и светлое.

ДЕВА

Девы, на этой неделе вы будете очень часто в плохом расположении духа. Постарайтесь не срывать свое плохое настроение на близких людях, ведь они ни в чем не виноваты.

ВЕСЫ

Весы, эта неделя вам выпадет возможность отправиться в командировку. Что ж, смена локаций вам не повредит. Не забудьте зарядить свой телефон на максиму, чтобы запечатлеть красоту города, в который вы отправитесь.

СКОРПИОН

Скорпионы, на этой неделе вам стоит быть немного строже к себе. Вы слишко много планируете, но все время откладываете эти планы на потом. Это не дело, нужно срочно взять себя в руки и начать осуществлять задуманное.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, что ни день, то приключение. Именно так пройдет ваша неделя. Не исключено, что будут и неприятные дни, но в целом все будет хорошо и эмоционально.

КОЗЕРОГ

Козероги, эта неделя познакомит вас с очень интересным персонажем, который перевернет вашу жизнь с ног на голову. Не исключено, что у него будут усы, лапы и хвост.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, вам стоит чаще выбираться из дома на этой неделе. Есть вероятность найти очень интересное место, с красивым видом, вкусной едой и приятными людьми.

РЫБЫ

Рыбы, ваше сердце рискует быть завоеванным на этой неделе. Ваша красота и доброта вскружила голову одному очень привлекательному человеку. Не проморгайте свое счастье, Рыбы.

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