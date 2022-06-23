Частный сектор или многоэтажки: жители Татарбазара просят остановить строительство МКД

Станет ли Татарбазар в Ижевске зоной частных домов? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жители Татарбазара продолжают отстаивать свои интересы, которые касаются запрета строительства многоэтажек в этом микрорайоне. Исторически сложилось так, что эта территория изначально была местом частной застройки, поэтому, когда появились многоэтажки, жителям это не понравилось. Образовалась большая группа активистов, которая добивается признания Татарбазара зоной индивидуальной застройки. С местными жителями встретились власти и рассказали о дальнейшем развитии ситуации.

ШАГ 1. НОВЫЙ ГЕНПЛАН

Взять и одномоментно запретить строить на Татарбазаре многоэтажки не получится. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Генеральный план Ижевска.

«Основная проблема территории, что у нее слишком много сценариев использования. Можно дома разной этажности, а можно индивидуальные дома, а можно построить производство. Все это формирует кашу, конфликты. Наша задача определить один понятный сценарий использования территории», – пояснил Алексей Хлебников, заместитель председателя комиссии Городской думы Ижевска по градостроительству.

Район Татарбазара довольно большой. От центра Ижевска до него примерно 7 километров. Фото: www.izh.ru

Вполне вероятно, что на территории Татарбазара разрешат строить не только частные дома, но и средней этажности (3-5 этажей). Разработкой генерального плана займется подрядчик, который должен будет представить документацию к концу 2023 – середине 2024 года.

ШАГ 2. ЗАПРЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МКД

Пока прорабатывается вопрос с Генпланом (процесс не быстрый, стоит отметить), власти внесли изменения в правила землепользования и застройки. Значительно усложненный процесс строительства многоэтажек в этом районе должен отпугнуть девелоперов.

«Я не скажу, что это запрет на многоэтажки, но очень сильные осложнения в строительстве многоквартирного жилья. В принципе можно построить многоквартирный дом на данной территории. Но сделать это технически сложно. Увеличиваются требования к земельным участкам, и самое главное, для каждого дома надо пройти две процедуры общественных обсуждений. С такой активной общественностью это становится заградительной мерой», – рассказал Алексей Хлебников.

Кроме этого, 28 апреля 2022 года разрешено строительство и реконструкция частных домов в данном микрорайоне. Ранее это было запрещено.

ШАГ 3. СМЕНА НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЛИ С ДЕЛОВОЙ НА ИЖС

Территорию, ограниченную железной дорогой и улицами Нагорной и Азина, из-за проходящих там путей изначально определили как деловую. Кроме этого, в соответствии с Генпланом, там должна была пройти автомобильная дорога, которая бы соединила данный микрорайон с районом Строитель.

Соответственно на ней должно было быть частных домов, но они есть, им ничего не мешает, да и в дороге особой надобности нет. Таким образом, пояснил Алексей Хлебников, часть территории вполне можно перевести под ИЖС. Все без исключения дома перевести нельзя, так как между железнодорожными путями и домами должен быть буфер. Чего ждать жителям домов, которые остаются зоне деловой застройки пока непонятно.

МАЛО ДОРОГ, ПАРКОВ И СКВЕРОВ

Пользуясь возможностью рассказать о наболевшем, жители микрорайона рассказали о плохих дорогах и тротуарах, недостаточном количестве общественных пространств. Активные жители Татарбазара заверили, что и дальше будут высказывать свою позицию и сообща решать проблемы микрорайона.

Как, например, получилось отстоять участок земли, на котором стоит здание педагогического колледжа на улице Автономной. Его планировалось передать УФСИН, но в результате там планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, который смогут посещать жители Татарбазара и других районов.

Жителей Татарбазара в Ижевске беспокоит дальнейшая судьба здания педагогического колледжа на ул. Автономной, 60 Фото: Яндекс.Карты

«Все мы увидели и осознали – от вашей активности есть результат. Рассчитываем, что и в дальнейшем жители Ленинского района будут занимать неравнодушную позицию как в процессе утверждения Генплана, так и в других вопросах развития своей территории. Совместными усилиями за последние 3 года в Ленинском районе сделано немало. В рамках проекта «Пешеходный Ижевск» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» преобразились улицы Степная, Парашютная, Кирзаводская, Саранская, Загородная, Западная, Фурманова, Локомотивная, Ангарная, Нагорная. В этом году будем ремонтировать улицы Леваневского и Гагарина. Именно здесь в 2020 году открыли новую школу №20. В Ленинском районе появилась первая в городе освещенная Тропа здоровья. Сквер оружейника Драгунова пользуется популярностью. Новые места притяжения в районе уже запланированы – это второй этап реконструкции стадиона «Локомотив» с установкой крытого легковозводимого манежа и 2 очередь обустройства сквера «Заречный», – подвел итог встречи глава города Олег Бекмеметьев.

Сообща и проблемы решать проще и результат достигается быстрее.

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