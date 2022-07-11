Прогноз погоды на неделю в Ижевске: тепло и дождливо

На этой неделе в Удмуртии похолодает с +32 °С до +25 °С Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через регионы Центральной России проходят южные циклоны, которые отчасти влияют и на погоду в республике. Из-за этого, как сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии, в начале недели в республике будет держаться жара до +31 °С. Ближе к выходным температура воздуха понизится, но обо всем по порядку.

11 июля, в понедельник, по прогнозу Росгидрометцентра, ожидается до + 30 °С. Небо будет малооблачным, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, его скорость составит 3 м/с. Такую же погоду, по мнению специалистов, стоит ожидать и во вторник, 12 июля. В ночное время температура воздуха составит +17 °С и +18 °С соответственно.

Незначительные изменения погоды будут ждать ижевчан в среду, 13 июля. Температура воздуха незначительно повысится – до +31 °С, а ветер сменит направление на юго-восточный.

14 июля, в четверг тепло сохранится – столбик днем термометра покажет +29 °С. Однако небо станет облачным, вероятен дождь. Ветер станет южным. Ночью в среду и четверг будет +19 °С.

В пятницу, 15 июля, температура воздуха также будет снижаться – по словам синоптиков, она не будет выше +26 °С. Ветер усилится до 4 м/с и сменит направление на юго-западный. Ожидается дождь. К вечеру похолодает до +16 °С.

16 июля, в субботу, ожидается +25 °С, небо будет малооблачным. Возможны кратковременные дожди. Ветер будет западным, 5 м/с. Существенно холоднее станет ночью: столбик термометра опустится до +13 °С.

Воскресенье, 17 июля, порадует горожан отсутствием осадков и теплом – температура воздуха будет держаться на отметке +25 °С. Ветер сохранит направление, но будет довольно слабым: его скорость составит 2 м/с.

Желаем хорошего настроения при любой погоде!

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