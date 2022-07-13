Назвали в честь оперного певца из-за голоса: котик Лучано ищет дом

Здесь Лучано выглядит грустным, но на самом деле он невероятно ласковый. Фото: Катерина Берестова

Лучано из Ижевска получил имя в честь Лучано Паваротти — известного итальянского оперного певца. За голос. Но свои певческие таланты он проявил только один раз — при осмотре в ветеринарной клинике. В остальном Лучик — очень ласковый и спокойный. А еще ему нужен дом. Его историю «Комсомолка» рассказывает в рамках проекта «Приютили».

ЖДАЛ ЛЮДЕЙ

Волонтер Катерина Берестова нашла Лучано сама. Девушка шла на встречу, когда заметила около ветеринарной клиники кота. С собой у нее был корм: она оставила его животному и отправилась дальше.

Через несколько часов этой же дорогой Катерина шла с сестрой. На том же месте продолжал сидеть тот же самый кот.

«Обычно, когда я вижу бездомное животное, я стараюсь его накормить. Но бывает, что пока ходишь за пирожком, он уже убегает. А он сидел и ждал, как будто нас. И решили, что раз так, с ним надо что-то делать», — рассказывает Катерина.

Новый подопечный выглядел так, будто, никогда не жил в доме: множество колтунов, грязь, спутанная шерсть… До него было страшно дотронуться. Котик как раз сидел около ветеринарки и сестры зашли туда: узнали, какие нужны процедуры для бездомного кота и сколько все это будет стоить. А потом взяли животное в охапку и понесли к врачам.

«Я просто взяла его и отнесла — не каждое животное позволит так с собой обращаться. Пока мы ждали очереди, он мурчал, и даже задремал. Видимо, все-таки не дворовый кот в пятом поколении — человека знал, несмотря на свой внешний вид», — говорит Екатерина.

Но когда у кота брали кровь, он все-таки проявил характер: начал голосить. Да таким голосом, что его решили назвать в честь какого-нибудь оперного певца. Катерина нагуглила артиста Лучано Паваротти — его имя и получил котик. А в русской версии — Лучик.

Никаких серьезных болезней у животного не нашли: только паразиты и ушные клещи. Он пропил курс антибиотиков и сходил к грумеру — избавляться от колтунов.

САМ ИДЕТ НА РУКИ

Отдать Лучано на передержку не получилось: ему поставили прививку, и какое-то время ему нельзя жить с другими животными. Поэтому кота пристроили знакомым Катерины.

Лучано после груминга. Фото: Катерина Берестова

«Его очень хвалят. Сразу понял, что такое лоток и когтеточка. Идет на руки, мурлычет, ласкается. Его даже невозможно нормально сфотографировать: только берешь телефон, как он идет ласкаться», — говорит Катерина.

Особенного ухода Лучик не требует: он здоров, ест сухой корм. Главное — чтобы его любили и заботились о нем.

Если вы готовы приютить котика, свяжитесь с Катериной по телефону 8(904)830-83-01.

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