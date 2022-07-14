«Хочу, чтобы все повторилось»: дети третьей смены лагеря Zskills в Ижевске рассказали о проведенном времени

Каким должен быть отдых наших детей? Не только организованным и безопасным, но и полезным, насыщенным на позитивные впечатления и положительные эмоции. Все это в идеальных пропорциях есть в летнем городском лагере Zskills, который работает на базе Centre digital & media. Одинаковые ли проходят смены и что о проведенном времени думают дети? Рассказываем!

«Приду снова, не сомневайтесь!»

Дима Помыткин

«Мне очень понравились занятия по актерскому мастерству и ораторскому искусству. Я занимаюсь в театральной студии и много выступаю, поэтому мне эти знания очень пригодятся в будущем», – рассказал 11-летний Дима Помыткин.

А еще Дима остался в полном восторге от эфира на радио. Он рассказывал слушателям о том, как побороть страх публичных выступлений. Сначала сильно волновался, но, когда начал говорить, страх улетучился, и он все провел на отлично.

Оценил Дмитрий и экскурсию в ресторан KFC, где ребята увидели, как работает кухня изнутри, и даже своими руками приготовили любимый многими твистер.

«Две недели в лагере прошли очень быстро и интересно. В следующем году я обязательно приду сюда снова! Мне кажется, что дальше будет еще интереснее», – сообщил он.

Все разные, но классные!

В лагере находится время всему: играм, полезным занятиям и общению

А ведь Дима прав! Каждая смена лагеря не похожа на другую. Организаторы чутко отслеживают отзывы детей и родителей, а потом вносят корректировки в программу следующей смены. Из новшеств третьего периода – экскурсия в музей Автозавода.

«География смен постепенно расширяется, у нас уже побывали дети из Москвы и Санкт-Петербурга, которые остались в полном восторге от того, насколько интересно было все организовано. Их родители, кстати, тоже остались довольными и давали нам очень положительную обратную связь. Безусловно, нам приятно, что мы можем успешно конкурировать со столичными лагерями», – рассказала директор лагеря Zskills Ирина Мосина.

И увлечение в дело

Экскурсия в музей Автозавода детей впечатлила

Салима Бортникова всерьез увлекается спортом и уже год играет в гандбол. Вполне логично, что в своем эфире на радио она рассказывала о разных, далеко не самых популярных видах спорта. Вместе с ней тему раскрывали Катя Черепанова и Маруся Кочурова.

Маруся собирается стать журналистом

Маруся – кстати, самая старшая из девчонок – увлеченно занимается журналистикой, поэтому занятия в лагере для нее также были крайне полезными. Девочка уже бывала в стенах Centre digital & media, когда занималась в творческой студии Zskills. Поэтому предложение мамы приняла на ура.

«Я узнала, как настроить камеру, как сделать правильное, красивое, эстетичное и реалистичное фото. Мне нравится актерское и ораторское мастерство, которые очень помогут мне в дальнейшем, так как в дальнейшем собираюсь заниматься журналистикой», – поделилась Маруся.

Полезно провели время ребята и в походе, где они не только готовили еду на костре, но и убрали мусор с этой небольшой территории, которая расположена поблизости от парка Кирова.

Атмосфера сложилась чудесная!

Катя попала в лагерь, буквально, в последний момент

А вот Катя Черепанова с удовольствием провела время в Музее изобразительного искусства, где им рассказали об архитектуре Ижевска. О том, что планировалось строить, почему не получилось это сделать и как менялись проекты с течением времени.

Вообще, в лагерь она пришла просто потому, что все друзья разъехались и хотелось интересно провести время. Ей это удалось, к тому же ребята и вожатые, по словам девочки, оказались хорошими и разговорчивыми.

«Каждое занятие проходило очень интересно! К примеру, на актерском мастерстве мы много играли, и сам преподаватель был очень добрым. А еще у меня сейчас есть понимание, как правильно сделать качественный пост в соцсетях. Это очень хороший лагерь, я не зря пришла сюда и провела две недели!» – сообщила Катя.

Кстати, девочка попала в лагерь буквально накануне начала смены. Ее мама обратилась к руководителю с просьбой взять дочку. Семье пошли навстречу, и вместо 18 детей в третьей смене было 19.

Меня впечатлили!

Руслана впечатлила экскурсия в IT-компанию

Руслану Пушину всего 11 лет, но он уже всерьез увлечен шахматами и созданием сайтов. У него уже даже есть свой собственный сайт, где можно отправиться на ракете в виртуальное путешествие в будущее. Самой большой радостью для него стало выступление на радио, а еще посещение IT-компании.

«Нас не только познакомили с сотрудниками и рассказали, чем они занимаются, но и провели интерактив, где можно было выиграть фирменный мерч компании. В конце экскурсии нас угостили пирожным и соком. Меня впечатлило все, я даже потом скачал их приложение», – сообщил Руслан. .

Места еще есть!

Места в лагере Zskills остались только на август: c 1 августа и с 15 августа. У родителей Ижевска еще есть возможность записать туда своего ребенка. Сделать это можно по ссылке.

Стоимость 1 смены (10 дней) с 3-разовым питанием и полной учебно-развлекательной программой – 18 900 рублей. Никаких дополнительных трат на экскурсии и другие развлекательные мероприятия не потребуется.

Подарите своему ребенку яркое и незабываемое лето!

Зэтскилс, КейЭфСи

Реклама